Medicina Legal revela fríos hallazgos del caso del profesor del Externado; señales de agonía

El caso del profesor del Externado Neill Felipe Cubides sigue generando atención en Bogotá tras conocerse nuevos detalles del informe preliminar de Medicina Legal, el cual confirmó que el cuerpo presentaba señales claras de violencia.

El docente fue hallado en la vereda Los Soches, en la localidad de Usme, al sur de la capital, luego de varios días de incertidumbre sobre su paradero.

De acuerdo con fuentes judiciales, los expertos forenses identificaron tres heridas producidas por un elemento cortopunzante, además de indicios compatibles con asfixia por presión en el cuello. Aunque estos hallazgos ya hacen parte del expediente, los especialistas continúan realizando análisis médico-legales para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y en qué circunstancias se produjo la muerte del profesor.



El cuerpo fue encontrado por un transeúnte el pasado 16 de enero, un día después de que Cubides saliera de su vivienda para asistir a una cita médica. Según se conoció, tras salir del centro de salud tomó un taxi y desde ese momento no se volvió a tener información sobre su ubicación. La persona que lo halló dio aviso inmediato a las autoridades, señalando que el cuerpo presentaba signos de haber sido expuesto al fuego.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el levantamiento y trasladaron los restos a Medicina Legal. Debido al estado en el que fue encontrado, la identificación oficial se logró varios días después mediante procedimientos especializados. En el lugar no se hallaron documentos personales y la ropa de la víctima estaba severamente afectada.

La Universidad Externado de Colombia, institución donde trabajaba el docente, confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que expresó su solidaridad con familiares, colegas y estudiantes. Por su parte, la Facultad de Comunicación Social y Periodismo decretó tres días de luto, destacando el legado académico y humano que dejó Cubides durante su paso por la institución.

Movimientos bancarios bajo análisis

Uno de los elementos que hoy centra la atención de los investigadores son los movimientos financieros registrados en la cuenta bancaria del profesor durante la madrugada del día en que desapareció. Según relató su esposa, Denis Alfaro, se realizaron varias transacciones que no eran habituales en el manejo de sus finanzas.

De acuerdo con la información conocida, la primera operación se registró hacia la 1:25 a. m. por un valor cercano a los dos millones de pesos, seguida minutos después por otra transacción de mayor monto. Posteriormente, se reportó una compra adicional. Estos movimientos son considerados clave para reconstruir el recorrido del profesor durante sus últimas horas.

Alfaro explicó que ella misma alertó a las autoridades sobre estas operaciones y expresó su preocupación por la forma en que ocurrieron, pues no coincidían con los hábitos financieros de su esposo. Este rastro bancario hace parte de las pruebas que actualmente son evaluadas por los investigadores.