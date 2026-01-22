Así fue como encontraron a una mamá y a sus tres hijos sin vida en su propia casa

La tragedia ocurrida en el municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, sigue generando conmoción. Cuatro integrantes de una misma familia fueron hallados sin vida dentro de su vivienda en el barrio El Silencio, un hecho que ha despertado preocupación y múltiples interrogantes en la comunidad.

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, la hipótesis que cobra mayor fuerza apunta a la inhalación de monóxido de carbono proveniente de una planta eléctrica que permaneció encendida durante varias horas dentro de la casa.

Según explicó a EL HERALDO el secretario de Gobierno municipal, Samuel Yépez Anaya, la planta generadora de energía habría estado funcionando durante toda la noche del lunes 19 de enero y la mañana del martes 20, momento en el que fueron encontrados los cuerpos. Las víctimas estaban en una misma habitación, algunos sobre la cama y otros en el piso, lo que reforzó la sospecha de una exposición prolongada a gases tóxicos en un espacio cerrado.

El funcionario detalló que en Tiquisio es común que las familias cuenten con plantas eléctricas debido a las constantes interrupciones del servicio de energía. Las suspensiones, según indicó, se presentan casi a diario y sin previo aviso, lo que obliga a muchos hogares a buscar alternativas para contar con electricidad, especialmente durante la noche.

“La planta la tenían dentro de la vivienda. Así estuvo toda la noche e incluso por la mañana del día siguiente. Es una situación frecuente en el municipio porque el servicio de energía es muy irregular”, explicó Yépez Anaya, quien también señaló que el uso de estos equipos representa un gasto adicional para familias de escasos recursos, debido al costo del combustible necesario para su funcionamiento.

Las víctimas fueron identificadas como Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años, y sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años. La familia era desplazada del municipio de Montecristo y había llegado a Tiquisio en diciembre, luego de conseguir una vivienda en el barrio El Silencio, la cual se encontraban adecuando.

Hipótesis alrededor de la muerte de la familia en Tiquisio

Aunque la inhalación de monóxido de carbono es la hipótesis principal, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de análisis mientras avanzan los procedimientos forenses. La ubicación de la planta eléctrica dentro de la vivienda y el tiempo prolongado de uso son elementos clave que están siendo evaluados por los investigadores.

Otra de las variables que se analiza es la ventilación del inmueble, ya que un espacio cerrado puede acelerar la acumulación de gases peligrosos sin que las personas lo perciban a tiempo. Este factor resulta determinante en zonas donde el uso de plantas eléctricas es frecuente por la inestabilidad del servicio público.

También se revisa el estado técnico del equipo generador, con el fin de establecer si presentaba fallas o condiciones que incrementaran la emisión de gases. Estas verificaciones hacen parte del proceso para esclarecer con precisión cómo se produjo la tragedia que hoy enluta al municipio.

Mientras se esperan los resultados oficiales de Medicina Legal, la hipótesis de inhalación de gases sigue siendo la más sólida y la que manejan las autoridades, especialmente por las circunstancias en las que fueron hallados los cuerpos.

En el último día, en redes sociales ha comenzado a circular un video en el que aparecen los niños y la familia fallecida. Se trata de material altamente sensible, por lo que sugerimos verlo únicamente bajo su responsabilidad a través del enlace correspondiente. La Kalle se abstiene de compartir estas imágenes dentro del artículo, por respeto a las víctimas y a sus familiares.

