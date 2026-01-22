Tercer accidente de tren en España en una semana deja heridos y alerta a autoridades

Un tren de cercanías colisionó contra el brazo de una grúa en la localidad de Alumbres, en la región de Murcia, España, durante este jueves, en lo que constituye el tercer incidente ferroviario en pocos días, según reportes oficiales.

Las autoridades confirmaron que varias personas sufrieron heridas leves tras el impacto, y los servicios de emergencia asistieron a los afectados en el sitio del accidente.

Puedes ver: Salen a la luz videos del accidente de trenes en España; hay varios fallecidos



El tren implicado en el suceso operaba en la línea FEVE, utilizada para transporte metropolitano en esa zona, y, según la información disponible, el tren no se descarriló tras la colisión. Bomberos, personal sanitario, Policía Nacional y Guardia Civil acudieron al lugar para apoyar la respuesta inmediata.



¿Qué está pasando con la seguridad ferroviaria en España?

Este incidente se suma a una serie de siniestros que han ocurrido en España en menos de una semana, lo que genera inquietud entre las autoridades y los usuarios del transporte ferroviario.



El accidente previo más grave ocurrió en Adamuz, provincia de Córdoba, donde dos trenes de alta velocidad chocaron mientras circulaban en direcciones opuestas, causando decenas de muertos y heridos.

Además, otro tren de cercanías en Cataluña colisionó con un muro que se desplomó debido a fuertes lluvias, provocando un número significativo de heridos y la muerte de al menos una persona.

La repetición de estos incidentes en un corto período ha obligado a las autoridades a intensificar las investigaciones y revisar las condiciones de la infraestructura ferroviaria en diferentes regiones del país.

Tras los múltiples incidentes, sindicatos de conductores de trenes en España convocaron una huelga nacional de varios días para denunciar lo que consideran un deterioro en las condiciones de seguridad de las vías y del sistema ferroviario en general.

Publicidad

Lee también: ¡Luto en el periodismo! Fallece reconocida presentadora de manera repentina

El reclamo central apunta a la necesidad de mejorar la infraestructura y reforzar los protocolos que protegen tanto a trabajadores como a usuarios del servicio.

Publicidad

Representantes del sector expresan que la sucesión de accidentes no puede ser vista como hechos aislados, y que existe preocupación por la seguridad a largo plazo del transporte ferroviario español. Las autoridades competentes mantienen investigaciones en curso para determinar las causas específicas de cada incidente.

🔴ACTUALIZACIÓN



🚈 El Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) Cartagena- Los Nietos ha chocado este jueves contra el brazo de un camión grúa, cerca de la diputación cartagenera de Alumbres



🔗https://t.co/mNwVvENomP



➡️ Seis personas han resultado heridas leves pic.twitter.com/ya6ED9ujit — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Debido a estos incidentes, algunas rutas ferroviarias sufrieron interrupciones temporales mientras se realizaban inspecciones y trabajos de limpieza en las vías afectadas. Las operadoras del transporte colaboran con los organismos de seguridad para restablecer el servicio normal lo antes posible y garantizar condiciones adecuadas para los viajeros.

El Ministerio de Transportes de España sigue recabando información técnica sobre cada accidente, con la intención de establecer medidas que refuercen la seguridad y prevengan futuros hechos similares. El objetivo de estas acciones es restaurar la confianza del público en el uso del tren como medio de transporte confiable y seguro.

El choque de un tren contra una grúa en Murcia, que dejó heridos leves, marca el tercer accidente ferroviario en España en menos de una semana, un patrón que genera inquietud tanto en las autoridades como en los sindicatos del sector.

La serie de accidentes, incluyendo siniestros graves en Córdoba y Cataluña, pone de relieve la importancia de revisar aspectos de seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria para proteger a pasajeros, trabajadores y operaciones en general.

Publicidad

Mira también: 39 muertos tras el terrible choque entre dos trenes en Adra, España | ¿qué falló?