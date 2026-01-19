Salen a la luz videos del accidente de trenes en España; hay varios fallecidos

Un accidente de trenes se registró en la región de Andalucía, España, luego de la colisión de dos convoyes en el municipio de Adamuz, ocurrida en la noche del domingo 18 de enero de 2026. El siniestro dejó, de manera preliminar, 39 personas fallecidas y más de 120 heridas.

Tanto es así que las autoridades califican este suceso como "tremendamente extraño", dado debido a que involucró equipos modernos e infraestructura recientemente renovada. Por otro lado, el Ministerio del Interior confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 39 personas, aunque advirtió que este número "no es definitivo".

Además, se informó que el accidente de trenes en España dejó 123 personas lesionadas: cinco se encuentran en estado muy grave, 24 presentan heridas de consideración y el resto sufrió lesiones leves.



¿Cómo ocurrió el accidente de trenes en España?

Las autoridades informaron que el accidente de trenes en España se produjo a las 19:45 hora local en un punto situado a casi 200 km al norte de Málaga. Se conoció que un tren del operador privado Iryo, que cubría una ruta hasta Madrid, sufrió un descarrilamiento de sus últimos vagones.

Esto a la par que un tren de la compañía pública Renfe, que viajaba en sentido contrario desde Madrid hacia Huelva, impactó violentamente contra los coches que habían quedado cruzados en la vía. Lo que provocó que los dos primeros vagones salieran despedidos de la vía.

Ante esto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, manifestaron su extrañeza ante lo ocurrido, esto debido a que el tren de Iryo fue fabricado en 2022 y pasó su última revisión apenas tres días antes del accidente, el 15 de enero.

Además, se habían invertido recientemente unos 700 millones de euros en la renovación de la vía, trabajos que finalizaron en mayo pasado. Por estos motivos, las autoridades han señalado que el fallo humano está prácticamente descartado y una comisión especializada ya recoge pruebas en el lugar.

En España, los trenes se degradan hasta provocar choques y víctimas mortales… y nadie asume responsabilidades. pic.twitter.com/jHjwaOFNB6 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) January 18, 2026

La Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Cruz Roja desplegaron un hospital de campaña para atender la emergencia. Sumado a esto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuló su agenda para visitar la zona, mientras que líderes como Emmanuel Macron (Francia) y Friedrich Merz (Alemania) han enviado sus condolencias.

