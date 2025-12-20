Acusan a familia de subir a su abuela fallecida en un avión; dijeron que estaba cansada

Una familia británica intentó subir el cuerpo sin vida de una mujer de 89 años en un vuelo comercial de la aerolínea easyJet desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con destino a Londres-Gatwick, lo que obligó a cancelar momentáneamente el despegue y provocó un retraso de alrededor de 12 horas en el vuelo.

El incidente ocurrió cuando cinco familiares de la mujer la trasladaron en silla de ruedas hasta el avión. Según testigos y medios, los acompañantes aseguraron al personal que la mujer no se encontraba bien y estaba dormida y en algunas versiones incluso habrían señalado que estaba bajo atención médica.

Familia sube a una mujer sin vida a un avión

Los familiares ayudaron a subir a la mujer hasta el asiento ubicado en la parte trasera del avión. La tripulación de cabina, sin embargo, se dio cuenta antes del despegue, cuando la aeronave ya había empezado a rodar hacia la pista, de que la mujer había fallecido, por lo que el vuelo tuvo que regresar al estacionamiento previo a la salida.



Una vez dentro del avión, agentes de la Guardia Civil de Málaga acudieron al lugar y declararon el fallecimiento de la mujer en el interior del avión, según confirmaron fuentes oficiales.



Fuentes de easyJet han señalado que la pasajera contaba con un certificado de aptitud para volar (“fit to fly”), documento que en algunos casos se solicita para justificar que una persona, aun con problemas de salud, está en condiciones de viajar en avión.

La compañía también afirmó que la intención del vuelo fue interrumpida por la necesidad de prestar asistencia médica urgente cuando se detectó la situación y lamentó el desenlace del caso.

El suceso generó el retraso en la salida del vuelo programado originalmente para la mañana. Tras la intervención de los servicios de emergencia y la confirmación del fallecimiento, el avión no despegó hasta horas más tarde, afectando a los demás pasajeros.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso ni se han divulgado detalles sobre posibles procedimientos legales a los que la familia podría enfrentarse. La situación está siendo objeto de investigación, y las autoridades esperan que la autopsia y la valoración correspondiente aclaren el momento y causa exacta del fallecimiento de la mujer.

El transporte internacional de cuerpos suele estar sujeto a normativas específicas y a procedimientos de repatriación que requieren documentación oficial y embalajes especiales, lo que puede implicar gestiones complejas fuera de los canales regulares de pasajeros.

Este incidente se registró en un vuelo comercial y ha sido cubierto por agencias internacionales por lo pertubador de los hechos ocurridos en el aeropuerto de Málaga, donde los familiares de la mujer lograron inicialmente convencer al personal de abordaje de que la pasajera estaba “cansada” para poder embarcarse.

