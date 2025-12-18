Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Triste fallecimiento de Tamá, el oso andino que iba a ser liberado no aguantó el traslado

Triste fallecimiento de Tamá, el oso andino que iba a ser liberado no aguantó el traslado

El reconocido oso andino falleció cuando era trasladado para su liberación al Parque Nacional Natural Tamá, en Norte de Santander.

Tamá, el oso de andino falleció antes de ser trasladado
Triste fallecimiento de Tamá, el oso andino que iba a ser liberado no aguantó el traslado
Foto: imagen tomada de Parques Nacionales Naturales de Colombia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

Uno de los procesos que durante años fue presentando como uno de los más avanzados en relación de la liberación de un oso andino, terminó finalizando de la peor manera. Tamá, el oso que permaneció 11 años bajo cuidados humanos tras ser rescatado en condiciones de orfandad.

Lastimosamente, este 17 de diciembre durante el traslado aéreo que lo llevaba de vuelta a un hábitat natural, en el Parque Nacional Tamá, esto en el departamento de Norte de Santander. Dicha información fue confirmada por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y la fundación del Parque Jaime Duque.

Puedes leer: Emotiva despedida de Peki, perrita de seguridad tras 10 años de servicio

Por medio de un comunicado ambas entidades mencionaron que el oso andino "no alcanzó a conocer la libertad". Destacando que el fallecimiento ocurrió en horas de la tarde, mientras el animal era transportado en una aeronave que había partido desde Cúcuta hacia el área en cuestión.

¿De qué falleció Tamá, el oso andino?

Las autoridades informaron que durante el vuelo se presentaron condiciones meteorológicas adversas que impidieron el aterrizaje en el punto en cuestión, por lo cual, la tripulación decidió regresar al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, con el objetivo de proteger al animal.

Sin embargo, durante este trayecto, Tamá comenzó a presentar signos de dificultad respiratoria, pese a que el animal viajaba con personal médico especializado y bajo un monitoreo permanente.

Puedes leer: Mujer arriesga todo por salvar a sus perritos de un incendio; quedó en video

Al punto que se activaron los protocolos médicos establecidos, como maniobras de reanimación, pero, el animal no soportó y su fallecimiento ocurrió antes del aterrizaje.

Cabe destacar que cuando llegaron a tierra, se realizaron los acercamientos con las autoridades ambientales competentes para definir el procedimiento a seguir y adelantar las investigaciones.

¿Cómo fue el proceso de Tamá antes del traslado a la vida silvestre?

Desde el pasado 16 de diciembre, Tamá había iniciado el proceso de liberación, cuando fue trasladada al Santuario del Oso de Anteojos, ubicado en Guasca, hasta el Parque Jaime Duque, donde pasó la noche como parte de la logística del viaje. Durante ese recorrido, según los reportes oficiales, no se registraron alteraciones.

Tanto es así que el animal fue sometido a múltiples evaluaciones médicas, esto en el cumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales para la rehabilitación y liberación a la fauna silvestre. Las entidades involucradas señalaron que Tamá cumplía con las condiciones necesarias para regresar a la vida en libertad.

Finalmente, se conoció que el plan contemplaba su liberación en el Parque Nacional Natural Tamá, es un área protegida ubicada en zona de frontera entre Colombia y Venezuela, considerada estratégica para la conservación del oso andino por la extensión de sus ecosistemas.

