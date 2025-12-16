Emotiva despedida de Peki, perrita de seguridad conmueve a miles tras 10 años de servicio

Peki, una perrita que dedicó 10 años de su vida al servicio de seguridad con un equipo de guardias, vivió un cierre de ciclo muy emotivo que llamó la atención de miles de personas en internet.

La historia fue difundida por un usuario de TikTok, identificado como @eeddiinnssoonn, quien registró y compartió el momento en que la perrita se retiró tras su último día de patrulla.

El video registró la despedida de esta compañera de cuatro patas durante su último turno, transformándose en un fenómeno viral con más de 905 mil reproducciones, 110 mil “me gusta” y miles de comentarios de usuarios, quienes expresaron admiración por la entrega y dedicación de Peki.



Así fue el último día de servicio y el homenaje de la 'Peki' antes de retirarse de seguridad

Según el contenido publicado, el homenaje estuvo marcado por un mensaje transmitido a través de la radio interna de la empresa de seguridad para reconocer la labor de la perrita.



En la transmisión se escuchó: “Es para informarle que esta es la última patrulla de la can Peki”; seguido de esto, la voz agregó palabras de agradecimiento por su trayectoria y anunció el inicio de su retiro.

Las imágenes muestran a Peki caminando con paso calmado, acompañada por su compañero humano, en un momento cargado de nostalgia y afecto. El uniformado que recibió el turno dedicó palabras emotivas al despedir a la can, resaltando su compromiso y esfuerzo junto al equipo.

Peki, en tareas de vigilancia no solo cumplió funciones concretas de seguridad, sino que también generó un lazo afectivo con quienes compartieron largos años de servicio.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales fueron demasiadas y emotivas. Comentarios como “Amamos a la can Peki” y “Hermoso video” destacan entre los miles que acompañaron la publicación original.

Reflejando la empatía generalizada ante la despedida de un animal que formó parte integral de un equipo de trabajo por tanto tiempo.

En redes sociales, el caso de Peki también invitó a reflexionar sobre la importancia de reconocer la labor y el impacto emocional de los animales que acompañan a seres humanos en labores arduas, como seguridad, rescate o apoyo emocional.

Por otra parte, más allá del momento de despedida, el usuario que compartió las imágenes precisó que Peki ahora se encuentra bajo el cuidado de una familia amorosa, que procurará su bienestar en esta nueva etapa de vida fuera del servicio activo.

Lo que aportó tranquilidad a quienes siguieron la historia con atención, ya que muchos seguidores expresaron interés por conocer el destino de la perrita tras su retiro.

