¡Luto en el periodismo! Fallece reconocida presentadora de manera repentina

El sector del periodismo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mabel Montes, una de las periodistas y presentadoras de la televisión gallega. Su fallecimiento fue anunciado oficialmente este martes 20 de enero de 2026 por la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG).

Mabel Montes perdió la vida a sus 50 años de edad, en la cual se conoció que la causa de su deceso fue un cáncer, una enfermedad contra la cual luchó de manera sumamente discreta durante sus últimos años de vida.

Inicialmente no se revelaron detalles específicos, medios españoles comentaron que se trató de cáncer de páncreas, una variante conocida por su agresividad. Debido a las complicaciones en su salud, la presentadora redujó su actividad pública desde finales de 2025 para centrarse en su tratamiento.



¿Quién fue Mabel Montes en el periodismo?

Mabel Montes se consolidó gracias a su carrera profesional que abarcó casi tres décadas de labor. Su formación en Ciencias de la Información le permitió integrarse a la Televisión de Galicia (TVG), donde desarrolló el grueso de su trayectoria.

Primero, se incorporó a la redacción de los medios públicos gallegos en 1997. Donde pulió su estilo periodístico, posteriormente, trabajó como presentadora en diferentes espacios informativos.

Además de su éxito en pantalla, también formó parte de la Radio Galega, participando en espacios de análisis e información. Desde el año 2012, fue una pieza clave de su equipo en su medio de comunicación, en donde se destacó por su cercanía y compromiso con sus espectadores.

Por lo cual, se conoció que el último adiós a la periodista tuvo lugar en el Tanatorio Municipal de Zas, su localidad natal, donde familiares y amigos se reunieron para rendirle homenaje.

Sumado a esto, la CSAG la recordó como una profesional comprometida con la "calidad de la información y el respeto a la audiencia". Mientras sus compañeros expresaron su dolor a través de redes sociales, resaltando no solo su profesionalismo, sino su calidad humana.

⚫ OBITUARIO

Morreu a nosa compañeira Mabel Montes

Morreu a nosa compañeira Mabel Montes

Tanto es así que uno de sus amigos cercanos recordó a Mabel Montes con su lucidez ante la adversidad, mencionando que, a pesar de su enfermedad, ella siempre mantenía una actitud positiva, consciente de que "la vida es un regalo fugaz".

