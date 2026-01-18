Fallece reconocido cantante en pleno vuelo hacia Estados Unidos; fuerte dolor en el pecho

La música tropical volvió a quedar de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte del cantante dominicano Félix Rosario, conocido artísticamente como ‘El Negrito Consentido’, quien falleció mientras realizaba un vuelo con destino a Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por personas de su círculo cercano y rápidamente generó conmoción entre seguidores, colegas y medios de entretenimiento en varios países.

El artista se encontraba a bordo de un avión que partió desde Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, con destino al aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el viaje no tenía relación con compromisos musicales, sino que respondía a una situación de salud que lo venía afectando desde días atrás.

Según relataron personas cercanas, Félix Rosario había presentado molestias físicas persistentes, especialmente dolores en el pecho, lo que lo llevó incluso a buscar atención médica en su país. Ante la preocupación por su estado y por recomendación de su familia, tomó la decisión de viajar a Estados Unidos con el objetivo de someterse a exámenes más especializados y obtener un diagnóstico más claro.

El fallecimiento fue confirmado por el locutor y abogado Miguel de Jesús Rodríguez, amigo personal del cantante, quien explicó que Rosario no se encontraba bien desde hacía varios días. Pese a la esperanza de encontrar respuestas médicas en el extranjero, su condición se agravó durante el trayecto aéreo y perdió la vida antes de llegar a su destino final.

Murió Félix Rosario en pleno vuelo a Estados Unidos

Mientras el vuelo avanzaba, su esposa Julissa Urbáez y otros familiares lo esperaban en el aeropuerto de Newark alrededor de las siete de la noche. Al notar que el cantante no aterrizaba y que no respondía llamadas ni mensajes, la preocupación comenzó a crecer. Minutos después, una persona cercana a la familia confirmó el fallecimiento, dejando a sus allegados y seguidores en estado de shock.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe médico oficial que precise la causa exacta de la muerte. Sin embargo, las versiones coinciden en que el artista ya presentaba señales claras de deterioro físico antes de abordar el vuelo, lo que refuerza la hipótesis de un problema de salud previo.

Quién era Félix Rosario, ‘El Negrito Consentido’

Félix Rosario tenía 54 años y era una figura querida dentro de la música dominicana, especialmente en los géneros de bachata y música tropical. Su estilo cercano y su forma sencilla de conectar con el público le permitieron ganarse un espacio importante en escenarios y celebraciones populares.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran ‘El Gatico’ y ‘Déjame Volver’, temas que aún circulan en plataformas digitales y emisoras locales. Más allá de su música, amigos y colegas lo describen como un hombre amable, solidario y siempre dispuesto a apoyar a otros artistas emergentes.