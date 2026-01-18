Fallece reconocida influencer por extraña enfermedad en su cuerpo; tenía 27 años

Las redes sociales están de luto tras la partida de Aoi Fujino, una reconocida modelo e influencer japonesa que falleció el pasado 5 de enero a los 27 años. Pese a eso, sus seguidores la convirtieron en un símbolo de resiliencia debido a un rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer de tejidos blandos poco frecuente y altamente agresivo.

Dicha noticia fue confirmada por su madre a través de un emotivo comunicado en la cuenta oficial de Instagram de la modelo, en el cual explicó que el fallecimiento ocurrió apenas cinco días después de que Fujino anunciara su retiro definitivo de la creación de contenido el 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo.

Tanto es así que en su último mensaje, la joven expresó su tristeza por despedirse de esa manera: “Este es mi último mensaje para todos los fans de Aoi Fujino. Los quise mucho... Por favor, recuerdenme de vez en cuando”, mensaje que sus seguidores recuerdan con mucho afecto.



Cómo fue la lucha de Aoi Fujino contra el rabdomiosarcoma

Todo comenzó en enero de 2023, cuando Aoi Fijino acudió al médico tras experimentar una pérdida parcial de audición en su oído derecho, después de unos exámenes pertinente le informaron que el tumor era maligno, iniciando de inmediato tratamientos de quimioterapia que la obligaron a alejarse temporalmente de la vida pública.

A pesar de la agresividad de la enfermedad, Fujino decidió compartir con sus seguidores el proceso de las diferentes quimioterapias en sus redes sociales, así mismo, en agosto de 2024, volvió a participar en participando en eventos y sesiones fotografías.

Sin embargo, tras regresar a su ciudad natal en la prefectura de Ishikawa en julio del 2025, su estado de salud se deterioró rápidamente. Según sus propias palabras, se encontraba librando una "batalla diaria con su cuerpo, que estaba al borde de sus límites".

Antes de perder la vida, Fujino manifestó su deseo de ser recordada como una persona alegre. "Mientras la gente recuerde esa versión mía, me sentiré inmensamente bendecida", afirmó en una de sus publicaciones finales. Hasta el momento, su familia no ha revelado detalles sobre las ceremonias fúnebres.

