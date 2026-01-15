Hombre extorsiona a su madre por no guardarle un puesto en el parqueadero

Un caso que generó mucha preocupación ocurrió en el departamento de Antioquia, en el cual, Juan Pablo Zapata Guerra fue enviado a un centro carcelario tras ser señalado como el presunto responsable de someter a su propia madre a constantes amenazas y extorsiones.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General los hechos ocurrieron en el mes de diciembre pasado, cuando la madre de Zapata se negó a realizarle el favor de guardar el vehículo de su hijo en el parqueadero de la empresa donde ella trabajaba, situación que provocó la ira de éste.

Puedes leer: ¡En video! Juego mecánico falla mientras giraba a alta velocidad y deja varios heridos



Una vez escuchó la negativa, este de inmediato comenzó a exigirle una alta suma de dinero. Donde además le comentó, que en el caso de no pagarle ese dinero, él acabaría su vida. Según la denuncia interpuesta ante las autoridades, los días posteriores al incidente inicial estuvieron marcados por constantes amenazas.



¿Cuánto dinero le exigió Juan Pablo Zapata a su mamá?

Las autoridades también conocieron que Juan Pablo Zapata no sólo aseguraba que atentaría contra la vida de su mamá, sino que también amenazó con atacar a otros miembros de su familia y a sus compañeros de trabajo. Esto con el fin de generar presión psicológica a la mujer.

Posteriormente, se conoció que el pasado 7 de enero en una estación de servicio ubicada en el municipio de Bello, se iba a realizar la entrega del dinero. Sin embargo, la mujer contactó a las autoridades, quienes prepararon un plan para capturar al agresor.

Puedes leer: Nuevo giro en el caso del joven alemán fallecido en La Guajira: ¿no fue un robo?

Publicidad

En el lugar del encuentro, la víctima entregó a Juan Pablo un paquete que simulaba contener el dinero producto de la extorsión. En ese momento, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Gaula, con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional, procedieron a intervenir.

Publicidad

Al percatarse de la presencia de la fuerza pública, el sujeto emprendió una huida desesperada. No obstante, tras una persecución, fue capturado minutos después en el barrio Pedregal, en la ciudad de Medellín.

Tras su captura, Juan Pablo Zapata fue presentado ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, quien le imputó el delito de tentativa de extorsión agravada. A pesar del material probatorio presentado por el ente investigador, el acusado no aceptó los cargos durante las audiencias previas, por lo que se espera una medida por parte de las autoridades en los próximos días.