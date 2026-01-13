¡En video! Juego mecánico falla mientras giraba a alta velocidad y deja varios heridos

Lo que prometía ser una noche de celebración en las festividades municipales de Barbosa, Santander, se transformó en una escena compleja. Este domingo 11 de enero, se presentó una falla en un juego mecánico, parecido al conocido "martillo volador", provocando el colapso de la estructura mientras giraba a alta velocidad, dejando hasta el momento 10 personas heridas.

El incidente ocurrió en horas de la noche en el parque principal del municipio, donde se concentraban las actividades de las ferias. Según los reportes y videos captados por los asistentes, una de las jaulas de la atracción se desprendió de forma repentina en pleno movimiento, al momento que se encontraban 20 personas en la atracción.

Por lo cual, esto causó que varios ocupantes cayeran desde una altura aproximada de cuatro metros. Al punto que varios testigos describieron esto como momentos de desesperación para los familiares y transeúntes intentando auxiliar a las víctimas atrapadas entre los restos de la máquina antes de la llegada de los organismos de socorro.



¿Cómo están las víctimas de la caída del juego mecánico?

Horas después, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, David Márquez, informó que de los diez lesionados, una persona sufrió fracturas de consideración, aparentemente debido a que otros ocupantes cayeron sobre ella tras el colapso. Los demás heridos presentan lesiones leves.

Tanto es así que confirmó que seis personas fueron atendidas inmediatamente en el lugar del accidente, mientras que otras dos recibieron atención por el personal médico en un hospital de la zona. Mientras que el resto de afectados fue trasladado a diferentes centros asistenciales.

Las pesquisas iniciales realizadas por las autoridades revelaron un problema en el juego mecánico, revelando que la atracción mecánica no contaba con el aval del Cuerpo de Bomberos, un requisito indispensable para su funcionamiento en eventos masivos.

Aunque el operador del juego tenía permiso de la alcaldía para operar durante las ferias, se está verificando si cumplía con las pólizas de seguridad y los estándares técnicos exigidos por la ley, para el uso de este tipo de atracciones durante las celebraciones.

Por lo cual, el gobierno municipal y los organismos de control han anunciado el inicio de procesos administrativos para establecer responsabilidades y revisar los protocolos de inspección de estas estructuras. Además, señalan la importancia de tener todas las verificaciones previas para evitar trágedias mayores.