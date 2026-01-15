Publicidad

¡Luto en la música! Fallece reconocido exponente de la champeta nacional

El artista permaneció más de 15 días en una unidad de cuidados intensivos (UCI), pero finalmente perdió la vida a causa de complicaciones de salud.

Fallece reconocido exponente de la champeta
¡Luto en la música! Fallece reconocido exponente de la champeta nacional, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Durante las vísperas del fallecimiento de Yeison Jiménez, ahora es el género de la champeta, se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ismael Simancas, conocido artísticamente como Dogardisc, quien perdió la vida este 15 de enero de 2026.

Se conoció que este artista de 30 años de trayectoria musical permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Cartagena desde finales de diciembre, esto debido a complicaciones de salud que tuvo desde el pasado 30 de diciembre debido a temas relacionados con la diabetes y problemas de azúcar.

Puedes leer: Fallece mujer detrás de éxito de Dragon Ball en Latinoamérica

Tras ser ingresado a cuidados intensivos el 31 de diciembre, el cantante luchó por su vida durante más de 15 días, hasta que se confirmó su deceso en la madrugada del 15 de enero. Situación que enluta a los seguidores de Dogardisc y los amantes de la champeta en general.

¿Cómo fue la carrera musical de Dogardisc?

Ismael Simancas, nació y creció en el barrio Chiquinquirá, donde construyó una carrera sólida que abarcó más de tres décadas; cinco años como percusionista y 25 como cantante, tanto es así que su voz y su ritmo marcó a muchas generaciones en la capital del Bolívar.

Puedes leer: ¡En video! Juego mecánico falla mientras giraba a alta velocidad y deja varios heridos

Así mismo, se conoció que su salto definitivo a la fama se dio con el clásico ‘El viejo zorro’, gracias a esta canción se catapultó como uno de los exponentes más queridos y representativos de la zona caribe nacional. Además de este éxito, su repertorio incluye temas que marcaron época como:

• ‘El cachaco faltón’.

• ‘Tras las rejas’.

• ‘Vida chévere’

• ‘La Mona Lisa’.

Dogardisc tuvo un segundo renacer en el año 2022 con el lanzamiento del video oficial de ‘Desplazado de amor’, canción que grabó 15 años atrás, pero que en aquel entonces se convirtió en un fenómeno digital alcanzando el puesto número dos en el top de canciones más virales de Spotify en Colombia.

En redes sociales, sus seguidores lo despiden con frases como “Se nos fue una leyenda” y “Descansa en paz, maestro”. Así mismo, José Quesepp lamentó la pérdida de este cantante y lo llegó a nombrar como un “defensor de la champeta criolla”

Mira también: Sale a la luz fecha tentativa de extradición de Zulma Guzmán: ¿muy pronto?

