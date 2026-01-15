Fallece mujer detrás de éxito de Dragon Ball en Latinoamérica

La industria del doblaje en América Latina lamenta el fallecimiento de Gloria Rocha Contreras, una de sus figuras más influyentes, quien murió a los 94 años dejando una huella profunda en series animadas y producciones televisivas que fueron protagonistas en varios países de habla hispana.

Rocha, conocida cariñosamente como 'La Madrina', fue una destacada actriz de voz y directora de doblaje cuya labor se extendió por más de cinco décadas.

Su nombre está estrechamente ligado a títulos emblemáticos que marcaron la infancia de varias generaciones, entre ellos Dragon Ball, serie animada japonesa que adquirió enorme popularidad en toda América Latina durante los años 90 y 2000.



Desde finales de la década de 1950, Gloria Rocha construyó una trayectoria que la llevó a convertirse en un referente dentro del medio del doblaje. Su trabajo comenzó en estudios como Rivatón de América y más tarde continuó en empresas como CINSA, Telespeciales, S.A., Producciones Salgado e Intertrack.

Aunque interpretó personajes icónicos en producciones diversas, por ejemplo Miss Piggy en Los Muppets y Oliva en Popeye, su mayor impacto estuvo detrás del micrófono como directora de doblaje.

En ese rol, se encargó de dirigir y seleccionar al elenco que daría vida a las voces en español de producciones japonesas como Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, así como otros títulos populares como Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captor.



¿Quién fue Gloria Rocha y por qué su legado en Dragon Ball marcó al doblaje latino?

Su influencia no solo quedó en las grabaciones, sino en la formación de talento dentro de la industria. Varios actores de doblaje reconocieron públicamente la importancia de Rocha en sus carreras.

En redes sociales, colegas como el actor Carlos Olízar destacaron que ella fue fundamental para que muchos ingresaran al mundo del doblaje profesional, agradeciendo públicamente las oportunidades y la confianza que les brindó a lo largo de los años.

La labor de Gloria Rocha en Dragon Ball es especialmente recordada porque, durante el período entre 1994 y 2000, fue responsable de conformar un reparto de voces en español que se convirtió en referente para los seguidores de la serie.

Esa selección de actores contribuyó de manera decisiva a que la adaptación fuera bien recibida y querida por el público latinoamericano.

La noticia de su partida fue confirmada por colegas y difundida en redes sociales por quienes compartieron recuerdos de su profesionalismo y calidez humana. A través de mensajes y publicaciones, las comunidades de doblaje y fans de las series que ella contribuyó a popularizar expresaron su gratitud y admiración por una carrera extensa y ejemplar.

Gloria Rocha Contreras será recordada no solo por su voz y dirección, sino también por su capacidad para descubrir talentos, guiar artes interpretativas y consolidar proyectos que dejaron una marca en la cultura popular de varias generaciones.

