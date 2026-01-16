Reconocido cantante fue hallado sin vida; había sido nominado a los Grammy

La industria de la música se encuentra en luto tras confirmarse el fallecimiento de John Forté, un rapero, productor y multiinstrumentista estadounidense, a los 50 años de edad, quien alcanzó la fama mundial por su trabajo con la emblemática agrupación The Fugees, fue hallado sin vida en su residencia en Massachusetts.

Se conoció que el cuerpo de John Forté fue encontrado la tarde del lunes 11 de enero en su hogar ubicado en la localidad de Chilmark, en la isla de Martha 's Vineyard, Massachusetts. Las autoridades informaron que no se detectaron signos de violencia ni indicios de homicidio en la escena.

Aunque la causa oficial de su muerte aún está bajo investigación por parte de la oficina del médico forense, fuentes cercanas mencionaron que el artista había enfrentado problemas de salud recientemente, incluyendo episodios convulsivos durante el año 2025.



¿Quién fue John Forté?

John Forté nació en Brooklyn, Nueva York, donde comenzó su camino musical tocando el violín en una orquesta juvenil antes de incursionar en el hip-hop. Al punto que su talento lo llevó a participar en varios proyectos importantes de la década de los 90:

• The Score (1996): Participó en este álbum de The Fugees, ganador del Grammy, en temas como "Family Business" y "Cowboys".

• The Carnival: Colaboró con Wyclef Jean en este disco, el cual también recibió nominaciones al Grammy.

• Carrera en solitario: Lanzó seis álbumes de estudio, destacando títulos como Poly Sci, I, John y su producción más reciente en 2021, Vessels, Angels & Ancestors.

Sin embargo, la vida de Forté dio un giro cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark por cargos de narcotráfico tras aceptar un maletín con drogas ilegales. A pesar de ser sentenciado a una pena obligatoria de 14 años, su historia conmovió a colegas de la industria.

Gracias a una intensa campaña de apoyo liderada por la cantante Carly Simon, el presidente George W. Bush conmutó su pena en diciembre de 2008, permitiéndole recuperar su libertad tras cumplir siete años de prisión. Al salir, Forté retomó su carrera musical y se estableció en Martha's Vineyard, donde residió durante la última década.

Antes de su fallecimiento, el músico se encontraba trabajando en la banda sonora de la serie Eyes on the Prize de HBO y desarrollaba una película biográfica sobre su vida. Ante estol, tras confirmarse su partida sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyó por parte de sus seguidores.