Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
LESIÓN RICHARD RÍOS
ACCIDENTE CARRERA 68
YEISON JIMÉNEZ, HOMENAJE EN CORABASTOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Reconocido cantante fue hallado sin vida; había sido nominado a los Grammy

Reconocido cantante fue hallado sin vida; había sido nominado a los Grammy

Las autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista, quien fue encontrado sin vida en su vivienda a sus 50 años.

John Forté fue encontrado sin vida en su cada
Reconocido cantante fue hallado sin vida; había sido nominado a los Grammy, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

La industria de la música se encuentra en luto tras confirmarse el fallecimiento de John Forté, un rapero, productor y multiinstrumentista estadounidense, a los 50 años de edad, quien alcanzó la fama mundial por su trabajo con la emblemática agrupación The Fugees, fue hallado sin vida en su residencia en Massachusetts.

Se conoció que el cuerpo de John Forté fue encontrado la tarde del lunes 11 de enero en su hogar ubicado en la localidad de Chilmark, en la isla de Martha 's Vineyard, Massachusetts. Las autoridades informaron que no se detectaron signos de violencia ni indicios de homicidio en la escena.

Puedes leer: ¡Luto en la música! Fallece reconocido exponente de la champeta nacional

Aunque la causa oficial de su muerte aún está bajo investigación por parte de la oficina del médico forense, fuentes cercanas mencionaron que el artista había enfrentado problemas de salud recientemente, incluyendo episodios convulsivos durante el año 2025.

¿Quién fue John Forté?

John Forté nació en Brooklyn, Nueva York, donde comenzó su camino musical tocando el violín en una orquesta juvenil antes de incursionar en el hip-hop. Al punto que su talento lo llevó a participar en varios proyectos importantes de la década de los 90:

• The Score (1996): Participó en este álbum de The Fugees, ganador del Grammy, en temas como "Family Business" y "Cowboys".

• The Carnival: Colaboró con Wyclef Jean en este disco, el cual también recibió nominaciones al Grammy.

Publicidad

• Carrera en solitario: Lanzó seis álbumes de estudio, destacando títulos como Poly Sci, I, John y su producción más reciente en 2021, Vessels, Angels & Ancestors.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Reconocido actor pierde la vida por extrañas circunstancias a sus 24 años

Publicidad

Sin embargo, la vida de Forté dio un giro cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark por cargos de narcotráfico tras aceptar un maletín con drogas ilegales. A pesar de ser sentenciado a una pena obligatoria de 14 años, su historia conmovió a colegas de la industria.

Te puede interesar

  1. Fallece bebé de exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido
    Fallece bebé de exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Fallece bebé de exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido

  2. Influencer pierde la vida en plena transmisión tras aceptar un reto a cambio de dinero
    Influencer pierde la vida en plena transmisión tras aceptar un reto a cambio de dinero, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de redes sociales
    Internacional

    Influencer pierde la vida en plena transmisión tras aceptar un reto a cambio de dinero

Gracias a una intensa campaña de apoyo liderada por la cantante Carly Simon, el presidente George W. Bush conmutó su pena en diciembre de 2008, permitiéndole recuperar su libertad tras cumplir siete años de prisión. Al salir, Forté retomó su carrera musical y se estableció en Martha's Vineyard, donde residió durante la última década.

Antes de su fallecimiento, el músico se encontraba trabajando en la banda sonora de la serie Eyes on the Prize de HBO y desarrollaba una película biográfica sobre su vida. Ante estol, tras confirmarse su partida sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyó por parte de sus seguidores.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes en accidentes

Muertes de famosos

Estados Unidos