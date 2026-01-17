Mototaxista abandonó a una mujer sin vida dentro de un colchón; lo atraparon y confesó

La noche parecía una más de trabajo cuando Darwin Cruz Vásquez recibió una llamada que, según su versión, no tenía nada fuera de lo común. Del otro lado de la línea, un hombre le pidió un servicio sencillo: mover un colchón viejo y dejarlo en una zona apartada.

Lo que vino después convirtió ese recorrido en una pieza central de una investigación que hoy mantiene la atención de las autoridades y de la opinión pública.

El hallazgo de una mujer sin vida dentro de un colchón abandonado en un descampado de San Martín de Porres encendió las alarmas. Con el paso de las horas, el testimonio del mototaxista que participó en el traslado empezó a tomar relevancia. Intervenido por la Policía Nacional del Perú, Cruz relató cómo se desarrolló el servicio, quiénes estuvieron presentes y qué ocurrió antes y después del recorrido.

Según su declaración, fue contactado por un sujeto identificado como Alex, quien le pidió transportar “basura”, específicamente un colchón viejo, desde un inmueble ubicado en el sector Santa Rosa, paradero 10, en Los Olivos, hasta una zona conocida como Huandoy. Cruz aseguró que llegó al punto acordado pocos minutos después de la llamada y esperó mientras las personas que lo contrataron bajaban el objeto.

“Yo los esperé abajo y ellos bajaron el colchón”, explicó ante los agentes. En su relato, insistió en que no participó en la carga ni revisó el contenido. El pago acordado fue de 30 soles, pero solo recibió 10 en efectivo. El resto, según le dijeron, sería enviado por una transferencia digital que nunca se concretó.

Durante el interrogatorio, el mototaxista reiteró una frase clave: aseguró que desconocía lo que había dentro del colchón. Señaló que para él se trataba de un traslado común, como muchos que realiza a diario. “No sabía que había una persona dentro”, sostuvo en varias ocasiones.

Cruz también detalló quiénes lo acompañaron durante el recorrido. Mencionó a tres personas: Alex, otro hombre al que identificó como “Dark” y una mujer a la que inicialmente dijo no conocer, luego referida como Adriana. Según su versión, los tres subieron a la mototaxi y lo acompañaron hasta el descampado donde finalmente dejaron el colchón.

¿Quién es la mujer sin vida dentro del colchón?

La Policía logró rastrear la mototaxi al contactar a la propietaria, quien informó que el vehículo ya había sido vendido.

Ya bajo custodia, el mototaxista reiteró los nombres de las personas que, según él, lo contrataron y lo acompañaron durante el traslado. Las autoridades confirmaron que esas versiones están siendo contrastadas con otros elementos recolectados durante la investigación.

La identidad de la mujer hallada dentro del colchón aún no ha sido confirmada. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Mientras tanto, el relato de Darwin Cruz Vásquez se mantiene como una de las piezas más importantes para reconstruir los hechos.

La Policía investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer envuelto en un colchón en un descampado de San Martín de Porres.

