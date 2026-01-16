Pareja de la jueza Vivian Polanía hace dura confesión de su hijo: “Me duele”

El fallecimiento de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco sigue generando conmoción, esto después que su cuerpo sin vida fuera hallado el pasado 17 de diciembre de 2025 en su apartamento de Cúcuta. Sin embargo, se conocieron recientemente unas declaraciones de la pareja de ella, Anuar Salín Jure Balaguera, sobre el desconocimiento del paradero de su hijo.

Se conoció que el administrador de empresas, afirma sentirse "destrozado", debido a que en una entrevista compartió para el medio La Opinión de Cúcuta que desconoce el paradero de su hijo de dos meses y que el menor fue registrado con un nombre distinto al pactado.

Recordemos que el cuerpo de la abogada Vivian Polania fue encontrado en su cama, sin signos aparentes de violencia, en el barrio Ceiba II de Cúcuta. Junto a ella se encontraba su bebé, quién en esos momentos no había consumido ningún alimento en las últimas 12 horas, según las autoridades.



Por lo cual, Jure comentó que la salud de la jueza se había visto afectada por una preeclampsia y el hecho de que el niño naciera de forma prematura a las 33 semanas.



¿Qué reveló la pareja de Vivian Polanía sobre su hijo?

Anuar Salín relató que mantuvo un encuentro presencial con Vivian Polanía el lunes 15 de diciembre y que al día siguiente se comunicaron de forma virtual. Frente a las versiones de posibles conflictos, el hombre admitió que existían discusiones "normales", pero enfatizó que tenían "proyectos muy bonitos" y que ella estaba "muy contenta de ser madre".

No obstante, la pareja de la jueza comentó que ya ha sido llamado por la Fiscalía General de la Nación en el marco de las investigaciones para esclarecer el deceso. Sin embargo, afirmó que una de sus preocupaciones es la desaparición de su hijo de los diferentes entornos familiares.

Según su testimonio, la última vez que vio al bebé fue la madrugada del 18 de diciembre, cuando fue trasladado en ambulancia a la Clínica Medical Duarte. Donde además mencionó que el menor tenía un golpe en la cabeza antes de que se lo llevaran.

Por otro lado, mencionó que al intentar registrar al menor en la Notaría Segunda, le informaron que el proceso se realizó en la Notaría Primera bajo una "comitiva establecida" y que a este le terminaron cambiando el nombre, para que no lo pudiera encontrar tan fácil, al punto que afirma que lleva 26 días sin conocer el paradero del menor.

La pareja de la jueza Vivian Polanía sostiene que, como padre, sus derechos han sido vulnerados y exige respuestas sobre la custodia y el estado actual del niño, mientras las autoridades continúan las pesquisas sobre la muerte de la jueza.