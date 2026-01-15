Mamá de Juan Suárez, señalado de acabar con Jaime Moreno rompe silencio: “Acabaste conmigo”

Jaime Esteban Moreno, un joven universitario, perdió la vida tras una violenta golpiza en el norte de Bogotá. Meses después de este suceso que estremeció al país, Nancy Ortiz, madre de Juan Carlos Suárez —uno de los principales señalados por la Fiscalía—, decidió alzar la voz en una entrevista con el podcast Conducta Delictiva para exponer su versión de los hechos y el impacto devastador en su hogar.

La pesadilla para Ortiz comenzó con una llamada telefónica la mañana siguiente a la riña. Un agente de la Policía le comunicó de forma tajante: “Su hijo va para la cárcel”. En ese momento, la información era confusa y se hablaba meramente de una disputa callejera.

Sin embargo, la realidad la golpeó con una fuerza indescriptible cuando encendió el televisor y vio las noticias que confirmaban el fallecimiento de Moreno. “Yo quedé petrificada”, confesó la mujer al recordar el instante en que su vida se detuvo.



¿Cuál es la versión de Juan Carlos Suárez sobre caso Jaime Moreno?

En medio del proceso legal, Ortiz reveló los detalles de la única conversación que ha sostenido con su hijo desde que fue recluido. Según su relato, Juan Carlos mantiene una postura de inocencia parcial frente a la muerte del estudiante.

El joven le aseguró a su madre que, aunque participó en el altercado, sus acciones no fueron las que terminaron con la vida de Jaime Esteban. “Madre, yo soy inocente, yo no lo maté”, habrían sido las palabras de Suárez, quien además sostuvo que no portaba ningún tipo de arma y que solo propinó dos golpes durante la pelea.

Para Nancy Ortiz, conciliar la imagen del hijo que ella crió con el hombre que aparece en los videos de seguridad propinando golpes ha sido un proceso doloroso y contradictorio.

La mujer asegura que Juan Carlos nunca fue una persona violenta ni se había visto involucrado en peleas anteriormente. Incluso destacó que su hijo no era un consumidor habitual de alcohol, indicando que esa noche solo habría ingerido una cantidad limitada de bebida entre varias personas.

La difusión masiva de los videos del ataque en redes sociales y medios de comunicación generó un "choque emocional" profundo en la familia. Ortiz describió cómo se encerró en su habitación a llorar y a pedir perdón a Dios al ver las imágenes de su hijo participando en la golpiza.

En un momento de desesperación, le recriminó a Juan Carlos el daño causado a su círculo más íntimo: “Acabaste con tu abuela y conmigo”.

Más allá de la defensa de su hijo, la madre manifestó un profundo arrepentimiento y extendió un pedido de perdón público a la familia de la víctima. Calificó lo sucedido como una “tragedia para todos” y dirigió sus palabras específicamente a la madre, el padre y el hermano de Jaime Esteban, insistiendo en que este evento jamás debió ocurrir.

No obstante, Ortiz también denunció lo que ella considera un juicio sumario por parte de la sociedad. “Mi hijo ya fue condenado por el país”, afirmó, refiriéndose a la presión mediática y al linchamiento en redes sociales que ha precedido al dictamen de los tribunales.

La mujer hizo un llamado vehemente para que se detengan las amenazas contra su familia y para que se permita que la justicia avance de manera imparcial y sin presiones externas.

