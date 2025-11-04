Lincoln Palomeque estalla contra agresores de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

La noticia del fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que se encontraba cursando séptimo semestre de Ingeniería, sigue dando de qué hablar en redes sociales. En especial, porque Lincoln Palomeque se pronunció sobre este caso y reflejó su indignación por esto.

Recordemos que el estudiante de 20 años falleció luego de ser víctima de una golpiza que recibió luego de salir de una fiesta de Halloween. Luego de que fuera interceptado por cuatro personas y lo golpearan por más de 30 segundos y le causaron lesiones y le provocó un trauma craneoencefálico.

Puedes leer: Fallece otro universitario tras golpiza en fiesta de Halloween, ¿nuevo caso Colmenares?



Posteriormente, el joven terminó falleciendo en el Hospital Simón Bolívar en la madrugada de este 31 de octubre por un paro cardiorrespiratorio. Situación que provocó que muchas personas en el país se refirieron a este tema, en especial por su similitud por el caso sucedido a Luis Andrés Colmenares.

¿Qué mencionó Lincoln Palomeque con mención al crimen de Jaime Estaban Moreno?

Por medio de sus redes sociales, el reconocido actor Lincoln Palomeque se pronunció con tristeza sobre lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno y además se refirió a la violencia que está sucediendo en el país.

“Podría ser cualquier persona, qué m* la violencia, una familia sufre por un par de manes que se las dieron de muy bravos! Qué horror!!”, escribió el famoso actor, además de estar posteando un video en el que se muestra claramente la golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban.

Publicidad

Puedes leer: Así empezó la pelea del estudiante de Los Andes dentro de bar; lo culpaban de algo fuerte

Podria ser cualquier persona, que mierda la violencia, una familia sufre por un par de manes que se las dieron de muy bravos! Que horror!! https://t.co/ltSV0CcV1T — LINCOLN PALOMEQUE (@LINCPAL) November 3, 2025

Publicidad

Comentario que fue apoyado por los usuarios en redes sociales, quienes respaldaron este mensaje. Y apoyaron el mensaje de Lincoln Palomeque, debido a que afirman que estos casos solo afectan la seguridad del país.

“Muy triste la verdad... sentimos mucho situaciones tan violentas en Colombia. Ya nadie puede salir”, otros usuarios usaban emoticones para referirse a esta situación. Sumado, a el mensaje de otros que rechazaban que las personas se estuvieran burlando de lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno.

Otra persona que se refirió a lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno fue Jorge Colmenares, quien usó sus redes sociales y comentó que: "¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho", expresó. Así mismo, recordó que para él esta fecha se volvió un símbolo de lo frágil que puede ser la vida.

Finalmente, el hermano de Colmenares comentó que: “A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente".

¿Otra vez ? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho. — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) November 1, 2025

Publicidad

Mira también: Habla dueño del bar donde estuvo el estudiante de Los Andes: ¿fallas en seguridad?