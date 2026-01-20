Mujer despierta con una pitón de dos metros y medio sobre su cuerpo: “No te muevas”

Rachel Bloor, una residente de Brisbane, Australia, vivió una experiencia aterradora al despertar en medio de la noche con una pitón de dos metros y medio enroscada sobre su cuerpo. Situación que pasó el lunes 12 de enero de 2026 y se volvió viral tras conocerse la forma en que reaccionó la mujer.

Todo comenzó cuando Bloor sintió un peso considerable sobre su pecho durante la noche, inicialmente, creyó que se trataba de uno de sus perros e incluso intentó acariciarlo. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando, en lugar de pelaje, sus manos tocaron una superficie lisa y fría.

Una vez pasó esto, la mujer decidió llamar a su esposo, quien al encender la lámpara de noche se encontró a la pitón encima de la chica. Sin embargo, con la calma justa, el hombre le advirtió: “Cariño, no te muevas. Hay una pitón alfombra de unos dos metros y medio encima de ti”.



¨¿Esto está ocurriendo de verdad? Es realmente bizarro”, pensó Rachel Bloor cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente, confesó la mujer a medios locales.

A pesar de que su corazón latía con fuerza, la prioridad de Rachel Bloor fue proteger a sus perros. Mientras su esposo retiraba silenciosamente a los animales de la habitación para evitar que el instinto de estos provocará una reacción violenta en la serpiente.



¿Cómo fue el escape de Rachel Bloor?

Medios locales comentaron que Rachel siguió el consejo de su pareja, la mujer comenzó a escabullirse lentamente debajo de las sábanas y se alejó gateando hasta salir del alcance del reptil.

Asimismo, gracias a que creció en una zona rural y estaba familiarizada con las serpientes, Bloor mantuvo la sangre fría. Al punto que tomó al animal y lo guió hacia la ventana por donde se presume que había ingresado.

Por lo cual, Rachel Bloor comentó que su reacción fue tranquila porque las serpientes no le producen el mismo rechazo que otros animales. De igual forma, afirmó que si el animal hubiera sido un sapo, se habría asustado mucho más debido a la repulsión que le generan.

“No los soporto, me dan arcadas. Así que si hubiera sido un sapo, me habría asustado”, recalcó la mujer al referirse al animal que es considerado una de las plagas más dañinas y más feas del país.

