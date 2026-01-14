¿Irá a la cárcel? Las graves acusaciones que enfrenta Julio Iglesias de sus exempleadas

El cantante español Julio Iglesias, uno de los artistas latinos con mayor trayectoria internacional, se encuentra en el centro de una investigación tras denuncias presentadas por dos mujeres que trabajaron para él en 2021.

Las acusaciones, que fueron formalizadas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, han recibido atención pública y provocado reacciones en redes sociales.

Denuncia a Julio Iglesias por parte de sus extrabajadoras

Según diferentes informes, las denuncias se refieren a presuntas agresiones, acoso y trato discriminatorio que las extrabajadoras habrían sufrido durante su tiempo vinculado laboralmente con el artista en residencias ubicadas en la República Dominicana y las Bahamas.



Las mujeres, identificadas bajo seudónimos para proteger sus identidades, aseguran que las condiciones en esos entornos de trabajo fueron de control intenso y situaciones que vulneraron sus derechos.



En documentos y manifestaciones públicas, las denunciantes señalaron que, además de experiencias que consideran inapropiadas, se solicitó que se sometieran a exámenes médicos de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo para permanecer en sus puestos laborales.

Sin una clara justificación profesional y que el ambiente general era restrictivo y cargado de presión. Estas acusaciones se retomaron a partir de una investigación periodística realizada por medios internacionales que analizaron estos hechos y dieron contexto a los relatos.

Las diligencias judiciales están en etapa preliminar bajo secreto sumarial, lo que quiere decir que aún no hay una decisión definitiva sobre cómo continuará el proceso ni si el cantante será llamado a declarar formalmente.

La Fiscalía mantiene la investigación con el objetivo de determinar si hay fundamentos para continuar con acciones legales de acuerdo con la legislación española.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, acompañan a las denunciantes, desde una perspectiva de protección de derechos y justicia para quienes presentan acusaciones de esta naturaleza.

Hasta el momento, el artista y sus representantes no han hecho declaraciones públicas sobre estas denuncias ni han compartido su versión de los hechos con los medios de comunicación.

De igual manera, fuentes cercanas al músico han señalado que hay preocupación en torno al impacto que este caso podría tener sobre su imagen y trayectoria, aunque no existe una posición oficial difundida.

En Bahamas, la legislación contempla la cadena perpetua para este tipo de delitos, mientras que en República Dominicana puede ser castigado con penas de entre 10 y 15 años de prisión.

En el caso de España, Julio Iglesias se expondría a una condena de 10 a 15 años de cárcel si se comprueba la veracidad de las denuncias y su responsabilidad en los hechos.