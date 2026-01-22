¿Zulma Guzmán no intentó quitarse la vida? Revelan nueva versión del caso

Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana señalada por el presunto envenenamiento de dos niñas con talio en Bogotá en abril de 2025, no habría intentado quitarse la vida en Londres, como se creyó inicialmente. Así lo reveló María Elvira Arango en el programa Los Informantes.

Según revelaciones de la periodista, Guzmán cayó al río Támesis mientras intentaba huir de la policía británica tras ser informada de un requerimiento judicial en Colombia, y posteriormente planeó una fuga hacia Brasil que fue frustrada por la Interpol, y no fue un intentó de quitarse la vida cómo se llegó a presumir.

María Elvira Arango, directora del programa 'Los Informantes', compartió un video en donde desmiente la versión de la acusada. De acuerdo con la información proporcionada por la Interpol, tanto es así que afirmó que a mediados de diciembre, agentes del Reino Unido se acercaron a la empresaria para notificarle sobre una orden de captura emitida por las autoridades colombianas.



“La Policía de Reino Unido se acercó a ella y le informó que tenía un requerimiento de la Policía de Colombia. Ella, al huir, se lanzó al río. Fue rescatada y trasladada a un hospital. Cuando le dieron el alta, las autoridades le dijeron que iba a ser extraditada a Colombia”, afirmó Arango, donde también explicó que la intención de ella era moverse a Brasil y ya tenía los tiquetes comprados.

¿Cómo está el proceso de extradición de Zulma Guzmán?

Es sabido que este 12 de enero de 2026, el Tribunal de Westminster en Londres tomó decisiones clave sobre la situación legal de la empresaría, donde inicialmente le negó la solicitud de libertad condicional, afirmando que esta tendría un alto riesgo de fuga, en especial por sus últimos movimientos escapando de las autoridades.

De igual forma, se determinó que la acusada no posee vínculos familiares o comunitarios sólidos en el Reino Unido, especialmente después de que uno de sus allegados regresará a Colombia tras su captura. Además mientras se toma la decisión en una nueva audiencia, está recluida en prisión HMP bronzefield.

Recordemos que Zulma Guzmán es investigada por el crimen de haber suministrado frambuesas bañadas en talio a dos menores de edad en Bogotá, lo que les causó que perdieran la vida.

Actualmente, su defensa, liderada por la abogada británica Katy Smart, busca frenar el traslado a territorio colombiano. La próxima audiencia crucial para definir su futuro judicial y el avance de su extradición ha sido fijada para el 9 de febrero de 2026.

