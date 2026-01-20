Revelan cifra pagada por el domiciliario en el caso de Zulma Guzmán

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre cómo se realizó el pago al domiciliario que entregó las frambuesas presuntamente contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, que terminaron en tragedia en Bogotá. El análisis forma parte de la investigación sobre Zulma Guzmán Castro, señalada de estar vinculada a los hechos.

Según el informe divulgado por las autoridades, el mensajero recibió 12.000 pesos por la orden de entrega que le fue hecha el 4 de abril de 2025. Esa cifra fue transferida desde una cuenta relacionada a un consultorio veterinario en Bogotá, que actuó como intermediario en la transacción.

Puedes ver: Caso Zulma Guzmán: vinculan a otra mujer en el caso de las frambuesas con talio



En su declaración judicial, el propietario del consultorio veterinario explicó que no solicitó directamente el servicio de mensajería, pero que ese día atendió a dos mascotas de la empresaria y que la transferencia podría corresponder al cambio de un pago por esos servicios.



Posteriormente, un emisario de ella acudió al establecimiento para recoger los documentos médicos de los animales.

La Fiscalía también identificó que la dirección desde donde supuestamente se solicitó el mensajero correspondía a un edificio de consultorios odontológicos. Aunque nadie allí reconoció haber pedido ese servicio, se estableció a través de análisis de ubicación telefónica que Zulma se encontraba en ese lugar el día y la hora en que se recogió el envío.

Además, el examen técnico de las celdas de comunicación del teléfono vinculado al caso permitió ubicar el dispositivo en varios puntos de Bogotá entre el 3 y el 5 de abril de 2025, coincidiendo con lugares que la Fiscalía identificó como frecuentados por ella antes de los hechos, como una tienda esotérica, la veterinaria y el consultorio odontológico.

Puedes leer: Caso Zulma Guzmán: investigan a más personas por el envenenamiento de dos niñas con talio

Atención … Zulma Guzmán habría usado a un veterinario para pagarle 12 mil pesos al domiciliario que entregó las frambuesas con talio . Días antes Zulma habría llevado sus mascotas a esa veterinaria @lafm pic.twitter.com/gRGwb4HioS — Darcy Quinn (@darcyquinnr) January 20, 2026

Publicidad

En medio de la investigación, las autoridades también han rastreado actividad digital relacionada con una cuenta de correo vinculada a la investigada, donde se hicieron consultas sobre químicos como el talio, aunque parte de esa información fue eliminada y forma parte del material analizado.

Publicidad

El caso continúa bajo escrutinio judicial y diplomático, ya que Zulma Guzmán fue capturada en el Reino Unido y la Fiscalía solicitó su extradición a Colombia para que responda ante los cargos relacionados con la tragedia que involucró a menores víctimas de intoxicación con talio.

Hasta ahora, el monto de 12.000 pesos es la cifra que ha sido confirmada como parte del pago al domiciliario por la entrega de las frambuesas que, según la investigación, fueron el nexo inicial de esta compleja y delicada indagación judicial.

Mira también: Caso Zulma Guzmán: vinculan a otra mujer en el caso de las frambuesas con talio