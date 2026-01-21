En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación reveló una serie de mensajes de texto claves para esclarecer el caso de dos niñas en Bogotá, que perdieron la vida por ingerir frambuesas contaminadas con talio. Donde las autoridades tienen como principal sospechosa a la empresaria Zulma Guzmán.

Sumado a esto, se conoció que los chats fueron intercambiados entre Zenaida Vargas Pava, mujer de más de 60 años de edad, y el repartidor encargado del domicilio, confirmando la logística detrás de la entrega de las frambuesas y el pago posterior por el servicio, según informó el medio de comunicación Noticias RCN.

La conversación data del 3 de abril de 2025, y es considerada por los investigadores como la "prueba reina" del caso contra Zulma Guzmán, donde además mostraría la relación que tiene Zenaida Vargas. A las 7:13 p. m., hora exacta en que las menores recibieron el fruto letal, el domiciliario notificó a Vargas Pava el cumplimiento de la tarea.



• Domiciliario: "Buenas noches, acabé de hacer la entrega".

• Zenaida Vargas: "De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe".

• Domiciliario: "Tranquila, yo espero".

De igual forma, se conoció que al día siguiente, el 4 de abril, el repartidor insistió en el cobro de sus honorarios: "Sigo esperando el pago por el domicilio", a lo que Vargas respondió asegurándose que se lo prometía y que ese mismo día se realizaría la transacción.

Sale a la luz chat del domiciliario en el caso Zulma Guzmán: “Hice la entrega” Foto: pantallazo tomado de Noticias RCN

¿Qué más se conoció en este caso de Zulma Guzmán?

De acuerdo con las investigaciones, la principal sospechosa y presunta autora intelectual de este crimen es Zulma Guzmán, quien actualmente se encuentra arrestada en el Reino Unido tras una operación de cooperación con la Interpol. Guzmán permanece recluida en la prisión HMP Bronzefield en Londres, a la espera de su extradición a Colombia.

Cabe destacar que las autoridades, esperan la vuelta de la empresaria al país para que enfrente cargos por homicidio y tentativa de homicidio agravado, debido al uso de talio, un metal pesado altamente tóxico que causa la muerte incluso en dosis mínimas.

Por otro lado, de acuerdo con el ente acusado, notificó que al repartidor se le pagó una suma de $12.000 pesos por dejar el paquete en la residencia de las menores. Sin embargo, la entrega no fue sencilla.

Se conoció que el hombre tuvo que insistir para que las frambuesas fueran recibidas, ya que en un primer intento fueron rechazadas por la empleada de la familia, quien argumentó que el pedido no era para ese apartamento.

Mientras tanto se espera que la próxima audiencia contra Zulma Guzmán sea este mes de febrero para poder continuar con el proceso de su extradición a Colombia.

