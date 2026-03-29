Fallece famoso humorista tras desvanecerse frente a su casa; vecinos no pudieron salvarlo

La noche del 27 de marzo quedó marcada por la partida de Manolo Rojas, una de las figuras más reconocidas del humor en Perú.

El artista, famoso por su talento para la imitación y su estilo cercano con el público, fue hallado a las afueras de su vivienda en el distrito de La Victoria, en Lima, en una situación que generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban cerca.

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Según los primeros reportes conocidos, el comediante se desvaneció justo frente a su casa. La escena no pasó desapercibida: vecinos del sector reaccionaron rápidamente al notar lo ocurrido y decidieron dar aviso a sus familiares. En cuestión de minutos, sus hijos llegaron al lugar e intentaron auxiliarlo con ayuda de quienes estaban presentes.

La urgencia del momento llevó a que se organizara un traslado inmediato hacia un centro médico en un vehículo particular. Sin embargo, pese al esfuerzo de quienes lo rodeaban, cuando las autoridades hicieron presencia confirmaron que el artista ya no presentaba signos vitales.

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Muere Manolo Rojas, famoso humorista

Horas después, durante la madrugada del 28 de marzo, Jaime Rojas, hermano del humorista, habló públicamente sobre lo ocurrido.

En sus declaraciones, explicó que la causa del fallecimiento estaría relacionada con un paro cardíaco. Esta versión fue posteriormente respaldada por el medio televisivo América Noticias, donde se indicó que la muerte se produjo por causas naturales.

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A lo largo de su vida, Manolo Rojas construyó una carrera sólida en la televisión y los escenarios. Su habilidad para interpretar personajes y recrear voces lo convirtió en un referente del entretenimiento peruano, ganándose el reconocimiento de distintas generaciones.

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¿De qué murió?

Medios locales como La República también revelaron detalles sobre su estado de salud en los últimos años. De acuerdo con esa información, el artista enfrentaba algunas condiciones médicas como hígado graso, hipertensión y diabetes.

Estas situaciones lo habían llevado a adoptar cambios importantes en su rutina, apostándole a un estilo de vida más saludable.

Pese a estos esfuerzos, su fallecimiento tomó por sorpresa a quienes lo conocían y seguían su trayectoria. La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con mensajes que recordaban sus presentaciones, sus personajes más icónicos y el impacto que tuvo dentro del humor en Perú.