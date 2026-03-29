¿Ya tienes tu ramo? Lugar exacto de tu casa donde debes ponerlo para que traiga bendiciones

El Domingo de Ramos no termina al salir de la iglesia. Para miles de colombianos, llevar el ramo bendito a casa es el rito principal para atraer protección y paz al hogar.

Sin embargo, surge la duda común: ¿Dónde se debe colocar y qué significado tiene realmente? En este 2026, donde la tradición se une con la sostenibilidad, te enseñamos a darle el lugar que merece en tu hogar.

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El lugar ideal: ¿Dónde poner el ramo en la casa?

La tradición católica y la costumbre popular colombiana sugieren tres lugares estratégicos:



Detrás de la puerta principal: Es el lugar más común. Se coloca en forma de cruz para simbolizar que la bendición de Dios custodia la entrada y salida de los habitantes de la casa. El Altar Familiar o Crucifijo: Si tienes un espacio dedicado a la oración o un cuadro del Sagrado Corazón, colocar el ramo allí refuerza la intención espiritual de la Semana Santa. Cerca de la cama: Muchas personas lo ubican en las cabeceras de las camas de los niños o adultos mayores como símbolo de protección durante el descanso.

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¿Qué hacer con el ramo del año pasado?

Esta es la pregunta que todos se hacen hoy 29 de marzo. Nunca debes botar el ramo viejo a la basura. Al ser un objeto bendito (sacramental), el protocolo correcto es:



Quemarlo: Las cenizas resultantes se pueden esparcir en una planta o jardín.

Las cenizas resultantes se pueden esparcir en una planta o jardín. Entregarlo en la parroquia: Muchas iglesias recolectan los ramos secos para quemarlos y obtener la ceniza que se usará el Miércoles de Ceniza del próximo año.

Muchas iglesias recolectan los ramos secos para quemarlos y obtener la ceniza que se usará el del próximo año. Enterrarlo: Si no puedes quemarlo, enterrarlo en una maceta es una forma respetuosa de devolverlo a la tierra.

Domingo de Ramos /Foto: AFP

Significado espiritual del Domingo de Ramos

El ramo representa la aclamación de Jesús como rey. Al ponerlo en tu casa, estás diciendo: "Jesús es el centro de este hogar".

Es un recordatorio visual de que la Semana Santa es un tiempo de reflexión y renovación interior, no solo un descanso vacacional.

Sostenibilidad: El ramo "vivo" en 2026

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Recuerda que este año la tendencia es el ramo sostenible. Si compraste una planta viva (como una palma de salón o un helecho), el lugar ideal es cerca de una ventana donde reciba luz indirecta. Así, tu símbolo de fe crecerá contigo durante todo el año, recordándote tu compromiso espiritual día tras día.