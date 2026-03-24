¿Qué iglesias visitar en Bogotá? Los 7 monumentos para recorrer en Semana Santa

La Semana Santa 2026 se perfila como una de las épocas más esperadas para el turismo en la capital colombiana. Bogotá, con su riqueza arquitectónica y colonial, ofrece una experiencia de fe y cultura única en el corazón de la ciudad.

Recorrer las iglesias del centro no es solo un acto de devoción, sino un viaje en el tiempo por la historia de Colombia. Si buscas una experiencia con profundo sentido espiritual y estético, te presentamos las rutas de peregrinaje que no puedes dejar de visitar este año.

Puedes leer: ¿Por qué no se puede comer carne los viernes de marzo?



La Tradición de las Siete Iglesias en el Centro Histórico

Una de las prácticas más arraigadas en Bogotá es la visita a los monumentos el Jueves Santo. Esta ruta, conocida como la de las "siete iglesias", simboliza el recorrido de Jesús antes de su crucifixión.

En el centro de la ciudad, la cercanía entre los templos facilita este peregrinaje a pie, convirtiendo las calles empedradas de La Candelaria en un escenario de recogimiento.

Puedes leer: Estas serán las fechas y horarios de atención de Banco Agrario y Bancolombia en Semana Santa

Publicidad

Paradas Obligatorias en tu Ruta de Peregrinaje

1. Catedral Primada de Colombia (Plaza de Bolívar)

Es el símbolo máximo del catolicismo en el país. Su estructura neoclásica alberga restos de personajes históricos y es donde se realizan las ceremonias principales presididas por el Arzobispo.



2. Capilla del Sagrario

Ubicada justo al lado de la Catedral, es una joya del arte barroco neogranadino. Su retablo y sus pinturas de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos la hacen una parada espiritual y artística obligatoria.



3. Iglesia de la Concepción

Ubicada en la calle 10 con carrera 9, es famosa por su artesonado mudéjar (techo de madera decorado) que data de la época colonial. Es un espacio de silencio absoluto en medio del centro.



4. Iglesia de San Juan de Dios

Ubicada en la calle 12 con carrera 10, es conocida por su vinculación histórica con la salud y la caridad. Su ambiente acogedor es ideal para un momento de oración privada durante el recorrido.



5. Iglesia de San Francisco (Carrera 7 con Avenida Jiménez)

Es la iglesia más antigua de la ciudad (siglo XVI). Su retablo mayor, totalmente recubierto en laminilla de oro, es la muestra más importante del barroco en Colombia.



6. Iglesia de la Tercera Orden

Localizada frente a San Francisco, destaca por sus tallas en madera de nogal sin policromar, lo que le da un aspecto sobrio y elegante, muy diferente al brillo dorado de sus vecinas.



7. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Carrera 5)

Concluimos la ruta con la iglesia más colorida de Bogotá. Su estilo gótico florentino, con franjas rojas y blancas, la convierte en un hito visual. Su interior es un despliegue de arte que cierra con broche de oro el peregrinaje.

Peregrinaje en el centro de Bogotá: Iglesias Semana Santa 2026 Made with Google AI

Publicidad

Recomendaciones para la Semana Santa 2026