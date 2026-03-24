Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HIPÓTESIS DE AVIÓN HÉRCULES
JUGADOR DE MILLONARIOS SE DESPLOMA
VACACIONES DE SEMANA SANTA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Publican fecha oficial de vacaciones de Semana Santa en colegios públicos de Colombia

Publican fecha oficial de vacaciones de Semana Santa en colegios públicos de Colombia

La Secretaría de Educación ya definió las fechas oficiales para que estudiantes y profes de colegios públicos tomen su primer gran respiro del año en marzo.

Fecha de las primeras vacaciones de colegios públicos en Bogotá; por Semana Santa
Fecha de las primeras vacaciones de colegios públicos en Bogotá; por Semana Santa
Foto: Creada con IA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

La espera por el primer gran descanso del año lectivo 2026 en Bogotá está por terminar. Tras el inicio de clases el pasado 26 de enero, la comunidad educativa de las instituciones oficiales ya tiene la mirada puesta en el calendario para organizar sus días de reposo.

De acuerdo con la Resolución 2433 de 2025 expedida por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el cronograma ya es oficial y no deja espacio a dudas sobre cuándo se detendrán las actividades en las aulas de la capital.

Puedes leer: El mejor colegio de Colombia está en barrio "popular" de Bogotá; el 90 % pasan a la Nacional

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa?

El primer receso importante del 2026 está sincronizado con la tradición litúrgica del país. Los estudiantes de colegios públicos tendrán su semana de descanso desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Este periodo coincide plenamente con la celebración de la Semana Santa, que arranca oficialmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y cierra con el Domingo de Resurrección el 5 de abril.

Es importante anotar que, mientras los alumnos dejan sus cuadernos en casa, el movimiento en las instituciones no se detiene del todo.

Durante estos mismos días, los docentes y directivos docentes cumplirán con una semana de desarrollo institucional.

Te puede interesar

  1. Banco Agrario y Bancolombia cierran oficinas en Colombia
    Banco Agrario y Bancolombia cierran oficinas en Colombia
    Foto: Gemini
    Información de servicio

    Estas serán las fechas y horarios de atención de Banco Agrario y Bancolombia en Semana Santa

  2. Calendario 2026 en Colombia: festivos, Semana Santa y otras fechas
    Alguien mirando el calendario, imagen de referencia
    Foto: foto creada con ImageFX
    Información de servicio

    Calendario 2026 en Colombia: festivos, Semana Santa y otras fechas

Esto significa que los maestros estarán enfocados en tareas de planeación, seguimiento de proyectos educativos y fortalecimiento pedagógico, preparando el terreno para el regreso a clases.

Publicidad

Una vez finalizado este respiro, el retorno a las aulas está programado para el lunes 6 de abril de 2026, retomando los horarios habituales de cada institución.

Calendario de vacaciones 2026 en colegios públicos de Bogotá

Este descanso es apenas la primera de las 12 semanas de receso que los estudiantes disfrutarán a lo largo del año, distribuidas estratégicamente para cumplir con las 40 semanas lectivas exigidas por la norma nacional.

Publicidad

Puedes leer: Colegio cierra sus puertas tras contagio en 15 niños de 'manos, pies y boca'

Para quienes ya están planeando el resto del año, el calendario de la Resolución 2433 detalla las siguientes paradas obligatorias:

  • Receso de mitad de año: Del 22 de junio al 5 de julio de 2026.
  • Semana de receso de octubre: Del 5 al 12 de octubre de 2026.
  • Vacaciones de fin de año: A partir del 30 de noviembre de 2026 y hasta el 11 de enero de 2027.

Aunque los colegios públicos se rigen estrictamente por estas fechas, las instituciones privadas en Bogotá cuentan con autonomía para definir sus propios calendarios.

Te puede interesar

  1. Estos serán los próximos días festivos que tendrá Colombia después de Semana Santa
    Estos son lo próximos días festivos que habrán en Colombia
    Foto: gettyimages
    Información de servicio

    Estos serán los días festivos que tendrá Colombia después de Semana Santa

  2. ¡Adiós al olor a pescado! Cuatro soluciones caseras para la cocina tras Semana Santa
    Pescado frito, imagen de referencia
    Foto: Getty Images
    En Casa

    ¡Adiós al olor a pescado! Cuatro soluciones caseras para la cocina tras Semana Santa

No obstante, la tendencia es que muchas de estas entidades se acojan a las mismas fechas o establezcan periodos muy cercanos para facilitar la logística familiar en la ciudad.

Este tiempo libre también abre la puerta a las tradiciones que marcan esta época en Colombia. Mientras en Bogotá la ciudad baja su ritmo, lugares como Popayán se preparan para sus icónicas procesiones con tallas de madera y arreglos florales, o Mompox, donde las marchas religiosas se realizan en medio de un silencio absoluto y calles iluminadas únicamente por velas.

El año escolar 2026, que se extiende hasta el 29 de noviembre, está diseñado para equilibrar el rigor académico con estas pausas necesarias que permiten a los estudiantes mantener el ritmo sin agotarse antes de tiempo.

Publicidad

Por ahora, la meta inmediata es el 30 de marzo, el lunes que marcará el inicio del primer "mini" periodo de vacaciones del año.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colegios distritales

Semana Santa

Vacaciones

Servicio