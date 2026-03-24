Publican fecha oficial de vacaciones de Semana Santa en colegios públicos de Colombia

La espera por el primer gran descanso del año lectivo 2026 en Bogotá está por terminar. Tras el inicio de clases el pasado 26 de enero, la comunidad educativa de las instituciones oficiales ya tiene la mirada puesta en el calendario para organizar sus días de reposo.

De acuerdo con la Resolución 2433 de 2025 expedida por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el cronograma ya es oficial y no deja espacio a dudas sobre cuándo se detendrán las actividades en las aulas de la capital.

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¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa?

El primer receso importante del 2026 está sincronizado con la tradición litúrgica del país. Los estudiantes de colegios públicos tendrán su semana de descanso desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026.



Este periodo coincide plenamente con la celebración de la Semana Santa, que arranca oficialmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y cierra con el Domingo de Resurrección el 5 de abril.

Es importante anotar que, mientras los alumnos dejan sus cuadernos en casa, el movimiento en las instituciones no se detiene del todo.

Durante estos mismos días, los docentes y directivos docentes cumplirán con una semana de desarrollo institucional.

Esto significa que los maestros estarán enfocados en tareas de planeación, seguimiento de proyectos educativos y fortalecimiento pedagógico, preparando el terreno para el regreso a clases.

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Una vez finalizado este respiro, el retorno a las aulas está programado para el lunes 6 de abril de 2026, retomando los horarios habituales de cada institución.

¡Atención, familias y comunidad educativa!



Expedimos la Resolución 2433 de 2025, que define el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá.



🗓️ Clases: del 26 de enero al 27 de noviembre.

☀️ Receso de mitad de año: del 20 de junio al 6 de julio.

📘 Semana… pic.twitter.com/kfqHnCBdqE — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) November 13, 2025

Calendario de vacaciones 2026 en colegios públicos de Bogotá

Este descanso es apenas la primera de las 12 semanas de receso que los estudiantes disfrutarán a lo largo del año, distribuidas estratégicamente para cumplir con las 40 semanas lectivas exigidas por la norma nacional.

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Para quienes ya están planeando el resto del año, el calendario de la Resolución 2433 detalla las siguientes paradas obligatorias:

Receso de mitad de año: Del 22 de junio al 5 de julio de 2026.

Semana de receso de octubre: Del 5 al 12 de octubre de 2026.

Vacaciones de fin de año: A partir del 30 de noviembre de 2026 y hasta el 11 de enero de 2027.

Aunque los colegios públicos se rigen estrictamente por estas fechas, las instituciones privadas en Bogotá cuentan con autonomía para definir sus propios calendarios.

No obstante, la tendencia es que muchas de estas entidades se acojan a las mismas fechas o establezcan periodos muy cercanos para facilitar la logística familiar en la ciudad.

Este tiempo libre también abre la puerta a las tradiciones que marcan esta época en Colombia. Mientras en Bogotá la ciudad baja su ritmo, lugares como Popayán se preparan para sus icónicas procesiones con tallas de madera y arreglos florales, o Mompox, donde las marchas religiosas se realizan en medio de un silencio absoluto y calles iluminadas únicamente por velas.

El año escolar 2026, que se extiende hasta el 29 de noviembre, está diseñado para equilibrar el rigor académico con estas pausas necesarias que permiten a los estudiantes mantener el ritmo sin agotarse antes de tiempo.

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Por ahora, la meta inmediata es el 30 de marzo, el lunes que marcará el inicio del primer "mini" periodo de vacaciones del año.