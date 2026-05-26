Ya está definida la fecha de pago de Colombia Mayor en mayo; estos son los beneficiarios

Si eres beneficiario de los programas del Gobierno Nacional, es fundamental que estés al tanto de las novedades que Prosperidad Social ha fijado para este trimestre.

La entidad ya estableció el cronograma de pagos para mayo y junio de 2026, una hoja de ruta que incluye los cuatro programas principales: Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven.

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Para que no se te pase ninguna fecha y puedas organizar tu presupuesto, aquí te contamos los detalles de cuándo y cómo recibirás estos apoyos económicos que buscan mitigar la pobreza en el país.



¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Colombia Mayor en mayo 2026?

El mes de mayo cuenta con dos momentos clave que debes marcar en tu calendario. El 29 de mayo, comenzarán los pagos destinados a Colombia Mayor, cerrando así el ciclo de transferencias de este mes.

Es importante recordar que este último programa cubre a millones de adultos mayores en todo el territorio nacional.

Si tu interés está en los meses siguientes, el ritmo de pagos continúa así:

2 de junio: Inician los pagos de la Devolución del IVA.

26 de junio: Arranca un nuevo ciclo para los beneficiarios de Colombia Mayor.

3 de julio: Se habilitan los pagos de Renta Joven.

23 de julio: Inicia otro ciclo más de Colombia Mayor.

Recuerda que estos cronogramas podrían tener ajustes según la disponibilidad presupuestal de la entidad.

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¿Cuáles son los montos y requisitos para recibir los subsidios?

Para este periodo de 2026, los montos se han mantenido estables frente a ciclos anteriores.

Si eres beneficiario de Colombia Mayor, recibirás en la mayoría de los casos COP 230.000 mensuales, siempre que seas mujer mayor de 60 años o hombre mayor de 65.

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Por otro lado, si perteneces a Renta Ciudadana, el apoyo puede alcanzar hasta los COP 500.000 cada 45 días, aunque este valor depende directamente de la composición de tu hogar.

Finalmente, la Devolución del IVA se mantiene en un valor de COP 106.000 por cada ciclo.

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Para no perder estos beneficios, debes cumplir con requisitos estrictos de focalización y permanencia:

Registro en Sisbén IV: Es la base principal para la asignación, junto con listados indígenas válidos. Documentación al día: Debes tener tus documentos de identidad vigentes y que la información coincida con las bases oficiales. Cumplimiento de compromisos: En programas como Renta Ciudadana, es obligatorio cumplir con condiciones de salud, educación y cuidado. No tener inconsistencias: El sistema cruza datos constantemente. Si detecta información desactualizada o una mejora significativa en tus ingresos que te saque de los criterios de focalización, podrías ser suspendido.

Ten especial cuidado con las suspensiones; en Renta Ciudadana, si no corriges tu situación en seis meses, podrías quedar fuera del programa de forma definitiva.

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¿Cómo y dónde cobrar Colombia Mayor?

Actualmente, el mecanismo dominante para la entrega del dinero sigue siendo el giro físico a través de operadores como SuRed y Supergiros, que cuentan con más de 31.000 puntos en 1.108 municipios.

Este sistema es el más utilizado por la población que no tiene cuenta bancaria.

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Sin embargo, Prosperidad Social está realizando pruebas para modernizar el proceso.

El objetivo es que pronto puedas recibir tus pagos directamente en billeteras digitales como Nequi o Daviplata, eliminando intermediarios y facilitando el acceso al dinero de forma inmediata.

Para consultar si ya tienes un pago disponible, te recomendamos usar únicamente los canales oficiales: la página web de Prosperidad Social, sus líneas de atención o los puntos autorizados.