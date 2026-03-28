No te quedes sin plata en Semana Santa ojo a horarios de Bancolombia y Banco de Bogotá

Con la llegada de la Semana Santa de 2026, varias entidades financieras en Colombia ya definieron cómo será su operación durante estos días. Tanto Bancolombia como Banco de Bogotá emitieron avisos clave para que sus usuarios puedan organizar con tiempo sus transacciones y evitar contratiempos.

Estas medidas aplican a nivel nacional y buscan facilitar el uso de los servicios durante una de las temporadas con mayor movimiento de personas, en la que muchos aprovechan para viajar o realizar diferentes actividades fuera de su rutina habitual.

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¿Cómo funcionarán Bancolombia y Banco de Bogotá durante Semana Santa 2026?

De acuerdo con la información entregada por ambas entidades, los días previos a la Semana Santa operarán con normalidad. En el caso de Bancolombia, sus oficinas atenderán en horarios habituales el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.



Por su parte, Banco de Bogotá también mantendrá su operación regular ese miércoles, incluso en sucursales con horario extendido.



Sin embargo, durante los días festivos sí habrá cambios importantes. Tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril no habrá atención presencial en oficinas físicas, ya que corresponden a fechas festivas en el país. Esto significa que los usuarios no podrán realizar trámites directamente en sucursales durante esos días.

La atención se retomará el sábado 4 de abril en los puntos que habitualmente prestan servicio ese día, mientras que algunas oficinas también operarán el domingo 5 de abril, dependiendo de su programación habitual. La normalidad total en todas las sedes regresará el lunes 6 de abril.

¿Qué pasará con los servicios digitales de Bancolombia y Banco de Bogotá en Semana Santa?

Uno de los puntos más importantes del anuncio tiene que ver con los canales digitales. Tanto Bancolombia como Banco de Bogotá confirmaron que sus plataformas virtuales seguirán funcionando sin interrupciones durante toda la Semana Santa.

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Esto incluye:



Aplicaciones móviles

Banca virtual

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios

Líneas de atención y asistentes virtuales

Gracias a estas herramientas, los usuarios podrán realizar pagos, transferencias y consultas en cualquier momento, sin necesidad de acudir a una oficina física.

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Las entidades también hicieron un llamado a sus clientes para que prioricen el uso de estos canales digitales, especialmente en fechas donde los desplazamientos suelen aumentar. De esta manera, se busca evitar filas, demoras o inconvenientes en medio de la temporada.

Con estos ajustes, los bancos buscan garantizar la continuidad de los servicios financieros, al tiempo que adaptan su operación a los días festivos. Por eso, planificar con anticipación se convierte en clave para evitar contratiempos durante Semana Santa.

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