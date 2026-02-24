Banco Agrario ofrece créditos para casa con la tasa más baja en 2026; conoce requisitos

Si estás pensando en darle un empujón a tus finanzas este 2026, el Banco Agrario de Colombia ha movido sus fichas para que pedir plata no sea un dolor de cabeza.

Ya sea que quieras estrenar casa, montar un negocio o simplemente darte un gusto con un préstamo de libre inversión, aquí te contamos cuánto es lo máximo que te sueltan y qué necesitas para que te digan que sí.

Puedes leer: ¡Confirmado! Colombia Mayor sube pagos en 2026: revisa las fechas y si eres beneficiario



¿Cuánto te presta el Banco Agrario?

Si lo tuyo es la rapidez y no quieres ver ni un solo papel físico, esta opción es la ganadora. El banco ha lanzado una línea 100% digital donde el proceso, desde la solicitud hasta el desembolso en tu cuenta, ocurre en cuestión de minutos.



Puedes pedir desde 1 hasta 11 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes). Lo mejor es que el estudio de crédito no te cuesta ni un peso y no necesitas andar buscando codeudores que te hagan el favor.



Requisitos para solicitar un crédito en Banco Agrario

Tener entre 22 y 70 años.

Demostrar ingresos de al menos 1.5 SMMLV.

Si eres empleado, llevar al menos 12 meses en tu labor actual.

Tener tu cédula a la mano (física o digital) para la validación biométrica con Face ID.

Si eres estudiante de último semestre o recién graduado de carreras técnicas o agropecuarias y tienes entre 18 y 28 años, el banco tiene una propuesta que parece de otro mundo.

Puedes leer: Financia tu vivienda en 2026 con el FNA: lista completa de documentos y pasos

Aquí no te piden historial crediticio; lo que vale es tu proyecto y que los números del flujo de caja cuadren.

Publicidad

Los montos son bastante jugosos según cómo te lances:

Proyectos agroindustriales en grupo (mínimo dos personas): Hasta $80 millones. Proyectos agroindustriales individuales: Hasta $60 millones. Proyectos agropecuarios (Sector primario) en grupo: Hasta $40 millones. Proyectos agropecuarios individuales: Hasta $30 millones.

Publicidad

¿Banco Agrario presta dinero para comprar casa?

A febrero de 2026, si lo que quieres es dejar de pagar arriendo, el Banco Agrario se corona como el rey de las tasas bajas para vivienda de interés social (VIS).

Mientras otros bancos te cobran un ojo de la cara, esta entidad ofrece una tasa del 10.27% efectivo anual para crédito hipotecario VIS.

Incluso si buscas una vivienda No VIS, el banco se mantiene competitivo con una tasa del 12.54%, posicionándose en el top 3 de los más económicos del país.

Es importante recordar que en el crédito hipotecario tú eres el dueño del inmueble (con hipoteca), a diferencia del leasing, donde el banco es el propietario hasta que termines de pagar.

Para los que ya tienen un negocio andando (mínimo un año de experiencia), existen dos caminos interesantes:

Microcrédito Popular: Para unidades productivas de la economía popular, prestan desde 0.5 hasta 6 SMMLV.

Para unidades productivas de la economía popular, prestan desde 0.5 hasta 6 SMMLV. Fortalecimiento de Negocio: Si ya estás en otro nivel y buscas crecer, el tope sube hasta los 40 SMMLV.

El proceso es sencillo: entras a la web oficial, validas tu identidad con un código que llega a tu celular, te tomas una foto a la cédula por ambos lados y listo. Eso sí, asegúrate de no tener reportes negativos y de usar siempre los canales oficiales para evitar intermediarios.