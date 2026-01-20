Icetex confirma tasas de interés para 2026: así quedan los créditos educativos

El Icetex ya definió cómo quedarán las tasas de interés de los créditos educativos que se aplicarán durante 2026, una noticia clave para miles de estudiantes y familias en Colombia que dependen de esta entidad para financiar sus estudios de pregrado, posgrado y otras líneas de formación.

La entidad confirmó que, tal como lo establece su modelo financiero, las tasas se ajustan con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, certificado por el DANE. Para este caso, el IPC de referencia es el de 2025, que cerró en 5,10 %, cifra que sirve como punto de partida para el cálculo final de los intereses.

A este porcentaje se le suma un margen adicional, conocido como spread, que corresponde a los costos administrativos y a la gestión del riesgo de cartera. Este sobrecosto varía dependiendo del tipo de crédito y del nivel de estudios que curse el beneficiario, lo que explica por qué no todas las tasas son iguales.

Cómo funcionan las tasas del Icetex en 2026

El Icetex mantiene su esquema de interés compuesto por dos factores: el IPC y un margen adicional. En la práctica, esto significa que los créditos no tienen una tasa fija única, sino que se ajustan según la línea escogida.

Para los estudiantes de pregrado en Colombia, los planes más utilizados continúan siendo el Flexible, el Equilibrio y el Ágil. Estas modalidades permiten pagar entre el 30 % y el 60 % del valor financiado mientras se estudia, y el resto una vez se terminan los desembolsos.

En estos casos, las tasas para 2026 se ubican entre 12,10 % y 14,10 % efectivo anual, dependiendo del plan seleccionado. El cálculo surge de sumar el IPC del 5,10 % más un margen que oscila entre el 7 % y el 9 %.

En el caso de los posgrados en Colombia, el Icetex financia hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por año. La tasa definida para 2026 es de 13,10 % efectivo anual, resultado del IPC más un margen del 8 %.

Para quienes optan por posgrados en el exterior, la entidad mantiene líneas que cubren tanto matrícula como sostenimiento, con montos que pueden llegar hasta los 25.000 dólares. Una de las características más relevantes es que estos créditos no exigen pagos mientras se cursan los estudios, y la amortización comienza una vez finaliza el programa académico. La tasa en este caso también será del 13,10 % efectivo anual.

Otras líneas educativas del Icetex

Además de los créditos tradicionales, el Icetex ofrece opciones para educación para el trabajo, segundo idioma y educación continuada. Para estas líneas, las tasas quedan así:



Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: 14,10 % efectivo anual

Segundo idioma y bilingüismo: 13,10 % efectivo anual

Educación continuada (cursos y diplomados): 14,10 % efectivo anual

Estos porcentajes reflejan el mismo esquema de IPC más margen adicional, según el nivel de riesgo y administración de cada línea.