ICETEX abre convocatorias para bilingüismo, diplomados y formación técnica en el 2026

ICETEX abre convocatorias para bilingüismo, diplomados y formación técnica en el 2026

El instituto lanza una oferta de financiamiento flexible que busca potenciar las habilidades técnicas y de idiomas de los colombianos para el primer semestre del 2026.



Foto: ICETEX y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

En una apuesta por diversificar sus servicios y responder a las exigencias reales de las empresas, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció oficialmente la apertura de nuevas líneas de crédito para el primer semestre de 2026.

Esta convocatoria no solo se enfoca en las carreras tradicionales, sino que prioriza la formación técnica, los diplomados y el bilingüismo, herramientas fundamentales en la economía actual.

Puedes leer: ¿Más descuento bancario? El 5×1.000 podría tomar el lugar del 4×1.000

Álvaro Urquijo, presidente de la entidad, ha subrayado que estos programas reflejan un esfuerzo por atender las necesidades de los ciudadanos y las demandas del sector productivo.

La gran novedad para los aspirantes es la flexibilidad en los pagos, permitiendo que la formación no se detenga por limitaciones financieras inmediatas.

¿Cómo funcionan las nuevas líneas de crédito del ICETEX?

Uno de los pilares de esta convocatoria es su esquema de pago ajustable. Bajo esta modalidad, los beneficiarios solo deberán cancelar el 30 % del valor del crédito durante su periodo de estudios, dejando el 70 % restante para ser pagado una vez finalicen su formación y se gradúen.

Este alivio financiero busca que los estudiantes se concentren en su aprendizaje sin la presión de cuotas elevadas durante el proceso académico.

La línea dedicada a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) está diseñada para financiar programas de nivel técnico laboral.

Para acceder a este apoyo, los interesados deben estar admitidos en instituciones que cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional y que estén debidamente registradas en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET).

Además, se incluyen programas ofrecidos por instituciones que tengan convenios vigentes con instituciones de educación superior.

Puedes leer: Salario mínimo 2026: así quedaría el auxilio de transporte con el aumento del Gobierno

Programas bilingues con el ICETEX

Para quienes buscan especializarse a través de diplomados, certificaciones o aprender un segundo idioma, el ICETEX ha habilitado la línea de Educación Continuada. Esta opción tiene requisitos específicos según el perfil:

  • Estudiantes de pregrado: Aquellos en niveles técnico, tecnólogo o profesional que hayan aprobado al menos cinco semestres pueden financiar sus diplomados y certificaciones.
  • Bachilleres: Los jóvenes recién graduados de secundaria tienen una oportunidad única para financiar programas de bilingüismo dentro del país, siempre que la institución elegida tenga convenio con el ICETEX.

Requisitos y plazos qpara aplicar al ICETEX 2026

La ventana de oportunidad para estas solicitudes es corta. Los colombianos interesados tienen plazo hasta el 16 de enero de 2026 para realizar su postulación a través del portal oficial de la entidad.

Es vital recalcar que el proceso se realiza de manera directa y sin intermediarios en la web oficial del ICETEX.

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos del Gobierno Nacional para transformar el sistema de deudas educativas.

Mientras se abren estas nuevas oportunidades para 2026, el Ministerio de Educación y el ICETEX continúan trabajando en planes de salvamento y condonaciones para miles de jóvenes que enfrentaban créditos impagables de programas anteriores, buscando que la educación sea vista como un derecho y no como una mercancía.

Asimismo, para aquellos que miran hacia horizontes más lejanos, el ICETEX también gestiona oportunidades internacionales, como las becas de maestría en China para 2026, cuyas inscripciones también cierran el 16 de enero de 2026.

El conocimiento global y la formación técnica local parecen ser las dos caras de una misma moneda para el desarrollo de Colombia en el próximo año.

