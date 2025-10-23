¿Colgado con el ICETEX? Una nueva ley da respiro y evita cobros a morosos

Aparece una forma de darles un respiro a esas miles de personas que están endeudadas con el ICETEX, gracias a la nueva Ley 2445 de 2025, los colombianos que no han podido ponerse al día con sus créditos educativos tienen ahora una forma legal de parar los cobros y buscar un nuevo acuerdo de pago sin perderlo todo.

El mecanismo conocido como ley insolvencia de persona natural, permite que quienes tienen deudas atrasadas con dos o más creedores, y ya llevan más de 90 días sin pagar, puedan pedirle a un juez una reorganización de sus finanzas.

Lo cual significa que si el ICETEX ya los estaba persiguiendo con embargos o demandas, esos procesos quedan congelados mientras se busca o negocia una alternativa de pago.

"Esto es un respiro para mucha gente que se endeudó estudiando, pero no consiguió trabajo o el sueldo no alcanza para pagar" dicen expertos en derecho financiero.



Una vez el juez acepta la solicitud, se da un tiempo muerto en los cobros y el deudor puede sentarse a negociar nuevas condiciones con sus acreedores, incluido el ICETEX, allí se pueden pactar cuotas más bajas, ampliar los plazos o incluso lograr que se perdone una parte de la deuda.

Eso sí, los abogados advierten que no es una varita mágica , si después de firmar el nuevo acuerdo la persona vuelve a incumplir, el proceso pasa a liquidación de bienes, ahí si, el ICETEX puede embargar lo que haya que embargar.

El ICETEX ha sido señalado durante años por sus altas tasas y presión que sienten muchos jóvenes para pagar. Con esta nueva ley, quienes de verdad no pueden más tendrán una segunda oportunidad para poder respirar, ponerse al día y empezar de cero. Este puede ser el salvavidas para aquellos que están con la soga al cuello respecto a las deudas del ICETEX.

¿Qué deberías hacer si estás en situación de deuda con el ICETEX?