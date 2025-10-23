Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO BABY DEMONI: NUEVOS DETALLES
NEQUI SIN SERVICIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¿Colgado con el ICETEX? Una nueva ley da respiro y evita cobros a morosos

¿Colgado con el ICETEX? Una nueva ley da respiro y evita cobros a morosos

Miles de colombianos endeudados en el ICETEX podrían ponerle freno a los cobros y renegociar sus créditos gracias a una ley legal recién aprobada. Una nueva oportunidad para saldar cuentas.