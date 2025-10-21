LINK para saber a qué caja de compensación perteneces con tu cédula; aprovecha beneficios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Saber a qué caja de compensación familiar estás afiliado es más sencillo de lo que parece. En Colombia, las entidades de compensación familiar conocidas como “cajas de compensación” brindan a los trabajadores y sus familias beneficios en salud, vivienda, educación, recreación y auxilios económicos.
Según el Registro Único de Afiliados RUAF, la plataforma del sistema de protección social, puedes hacer una consulta para saber a qué caja estás vinculado.
Puedes leer:¿Puedes retirar tus cesantías si estás desempleado? lo que dice la ley en Colombia
Conocer a qué caja de compensación perteneces no solo sirve para reclamar subsidios o descuentos, también es una herramienta de control y transparencia sobre tus derechos laborales. Las cajas administran recursos que provienen de los aportes de las empresas, por lo que cada trabajador afiliado debería saber en qué entidad se están invirtiendo esos aportes y cómo acceder a ellos.
Además, estar informado permite aprovechar programas educativos, recreativos o de emprendimiento que muchas veces pasan desapercibidos, e incluso, en casos de cambio de empleo o inconsistencias en los pagos, conocer tu caja facilita hacer reclamos y mantener actualizados tus registros en el sistema.
El proceso más directo involucra los siguientes pasos:
Además de la consulta en línea, puedes verificar tu afiliación de otras maneras:
Puedes leer: Revelan método efectivo para comprar casa propia en Colombia ganando un salario mínimo
Mira también: Nuevo subsidio por la construcción del Metro: así puede reclamar hasta 10 millones de pesos
Publicidad