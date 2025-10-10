Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
FALLECE CARLOS BARBOSA
GANADORA DEL PREMIO NOBEL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Revelan método efectivo para comprar casa propia en Colombia ganando un salario mínimo

Revelan método efectivo para comprar casa propia en Colombia ganando un salario mínimo

Aunque un salario mínimo en Colombia puede representar un desafío al momento de adquirir vivienda propia, existen distintas alternativas que permiten hacerlo posible.