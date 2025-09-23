Banco Agrario y Renta Ciudadana: fechas, montos y cómo reclamar dinero de octubre

Banco Agrario volvió a estar en boca de todos este octubre de 2025 por ser el principal operador encargado de entregar la Renta Ciudadana, el programa social más importante del Gobierno colombiano. Miles de familias ya recibieron la transferencia, mientras que otras están consultando el estado de su giro y el link oficial para reclamar lo que les corresponde.

La Renta Ciudadana se creó en 2024 con el propósito de apoyar a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, especialmente a madres cabeza de hogar con niños pequeños, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Desde que inició, se convirtió en uno de los subsidios más esperados, no solo por el monto que entrega, sino también porque garantiza un apoyo mensual que muchos consideran vital para sostener sus hogares.

En esta ocasión, los pagos de octubre están siendo distribuidos por el Banco Agrario, entidad que asumió la operación después de que se dejaran atrás operadores tradicionales como SuperGIROS. Esto permite que los beneficiarios bancarizados tengan acceso directo a su dinero, mientras que quienes no tienen cuenta en esta entidad pueden reclamar en los puntos autorizados.

¿Cómo consultar si eres beneficiario de Renta Ciudadana 2025?

El proceso es sencillo y está habilitado en la plataforma oficial. Estos son los pasos:

Ingresa al sitio web de Prosperidad Social: www.prosperidadsocial.gov.co. Busca el apartado de Renta Ciudadana. Haz clic en la opción “Consulta aquí si eres beneficiario”. Diligencia el formulario con tu tipo y número de documento, junto con tu fecha de nacimiento. Tras confirmar la información, la página mostrará si tu hogar está dentro de los beneficiados y cuál es el estado de tu pago.

Este enlace es el único oficial habilitado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), por lo que no es recomendable consultar en sitios alternativos o no autorizados.

Montos y fechas del pago en octubre

El Gobierno informó que los giros de octubre ya comenzaron a entregarse y que el ciclo de pagos se extenderá durante la primera quincena del mes. Los montos pueden variar dependiendo de la clasificación en el Sisbén IV, pero se mantienen las prioridades: madres con hijos menores de seis años, hogares con personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Los beneficiarios que no reclamen a tiempo todavía tienen la posibilidad de cobrar pagos atrasados, siempre y cuando consulten su estado en la plataforma oficial. El Banco Agrario, además, habilitó canales de atención para resolver dudas sobre la disponibilidad de los giros.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Bogotá /Foto: IA / Logo Prosperidad Social

¿Dónde reclamar el pago si eres cliente del Banco Agrario?

Si tienes cuenta en el Banco Agrario, el dinero se consignará directamente en tu producto financiero. Puedes retirarlo en cajeros automáticos o en oficinas físicas. Para los no bancarizados, el cobro se puede hacer en puntos autorizados, siguiendo las indicaciones de Prosperidad Social.

Con este nuevo ciclo, Banco Agrario reafirma su papel como la entidad aliada del Gobierno en la entrega de la Renta Ciudadana, garantizando que miles de familias en Colombia reciban el apoyo que necesitan para este octubre de 2025.

¿Cómo consultar digitalmente si tienes subsidio en el Banco Agrario?

Ingresa al sitio oficial de consulta de giros

👉 ConsultaPagos Banco Agrario

También puedes usar la versión para Renta Ciudadana 👉 ConsultaRN

Digita tus datos personales

Tipo y número de documento.

En algunos casos, la fecha de nacimiento.

👉 Portal Renta Ciudadana - Prosperidad Social

Consulta tu estado

El sistema mostrará:

Si eres beneficiario.

Si el pago ya fue emitido.

Modalidad de pago (giro o abono a cuenta).

Punto de cobro asignado (oficina o corresponsal del Banco Agrario).

👉 Banco Agrario - Renta Ciudadana