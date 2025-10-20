Golpe al bolsillo de los colombianos, se vienen incrementos en los servicios públicos

Tras el anunció del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) sobre el dato de la inflación del mes de septiembre el cual subió al 5,18%, cifra superior a las expectativas de los analistas locales, monto que seguirá creciendo y puede afectar el valor de los servicios públicos.

Tanto es así que un reciente informe de Corficolombiana muestra que se proyecta una variación mensual del IPC del 0,19%, lo que elevaría la inflación siguiente a un 5.5%. Según esta entidad la aceleración de este índice en Colombia se debe por un principio base, comparando que el año pasado el valor fue negativo.

“Anticipamos que los principales aportes al incremento provendrán de los grupos de regulados, bienes y alimentos, en ese orden, mientras que los servicios ejercerían presiones a la baja”. Destacó la entidad, de igual forma compartió que este provocaría el incremento de los servicios públicos como la tarifa de energías, suministro de agua y alcantarillado.

¿Cómo afecta la inflación el precio de los servicios públicos?

Por lo cual, del lado de los regulados se prevé un repunte del 0,58 % frente a la caída del 0,40 % registrado hace un año, impulsados principalmente por el incremento en las tarifas de energía, suministro de agua y alcantarillado. Situación que también se verá influenciada por la inflación en el país.

Tanto es así que se conoció que por este motivo, puede haber un repunte del 0,24 % mensual frente al 0,22 % de hace un año, esto por el ajuste que puede haber al tema de los precios de los arriendos, sumado a la dinámica de comidas fuera del hogar, por que este crecimiento puede ser más amplios.

Por otro lado, en los bienes según Corficolombiana se prevé que: “La variación mensual sería de 0,23 %, frente a -0,08 % registrada hace un año. La inflación anual ascendería a 2,60 %, impulsada por el aumento en los precios de los productos de aseo y farmacéuticos.”

Ante esta situación, el pronóstico que hay de la inflación anual del país, sin alimentos se ubicaría en 5.26%, frente al 4.94% registrado en septiembre. Esto pese a la apreciación que se encuentra teniendo la moneda nacional, que sirve como una medida para atenuar parcialmente los efectos desinflacionarios.

