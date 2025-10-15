Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
KAROL G EN VICTORIA'S SECRET
EMBARAZO DE PAOLA JARA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Los 5 arriendos más caros de Bogotá: se podría pagar la cuota inicial de una casa

Los 5 arriendos más caros de Bogotá: se podría pagar la cuota inicial de una casa

Reciente análisis inmobiliario revela que arrendar vivienda en algunas zonas de la ciudad alcanzan cifras tan elevadas que serían suficientes para cubrir la cuota inicial de una residencia.