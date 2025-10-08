¡OJO! Pueden desalojarte del conjunto residencial si incumples con esto; dan tres meses

Publicidad
En el momento que una persona arrienda su vivienda debe cumplir con ciertas normas que se estipulan y benefician a ambas partes, dado caso que el dueño incumpla con su parte, el inquilino está en el derecho de denunciar al arrendatario.
En Colombia alrededor del 40,3% de los colombianos viven en arriendo según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lo que equivale a 7,3 millones de personas, una situación que conlleva a tener distintos conflictos entre dueño e inquilino.
Por esto, es fundamental, que ambas partes conozcan los reglamentos para actuar de manera correcta, equilibrar sus derechos y prevenir inconvenientes o altercados, de forma legal y contractual.
Si el inquilino incumple con el contrato estipulado y el dueño tiene deseo de dar por finalizado el acuerdo de arrendamiento, debe notificar con antelación por escrito al arrendatario los motivos de la cancelación y dar 3 meses para el desalojo.
Por ninguna circunstancia tiene permitido cambiar las cerraduras de la vivienda sin el consentimiento del inquilino o retener sus pertenencias según la ley 820 del 2003 Gestión Normativo - Gestión Pública.
Estas son las normas que debería tener en cuenta el inquilino antes de arrendar una vivienda:
Así como el arrendatario tiene la responsabilidad de cumplir con las normas, el arrendador también es responsable de seguir una serie de reglas para mantener la equidad entre dueño e inquilino, como lo son:
