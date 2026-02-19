Publicidad

Bancolombia abre la puerta a casas de $110 millones con estos requisitos

Bancolombia abre la puerta a casas de $110 millones con estos requisitos

Si estás cansado de pagar por algo que no es tuyo, descubre cómo esta plataforma y los planes de financiación de Bancolombia te ponen las llaves en la mano con opciones desde los $110 millones.

Foto: Labs.google y Bancolombia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Si crees que tener las llaves de tu propio hogar en Bogotá es un sueño imposible de alcanzar, es hora de que cambies de perspectiva. Olvida esa idea de que necesitas una fortuna guardada bajo el colchón; la realidad es que hoy puedes encontrar opciones habitacionales desde los $110 millones de pesos y aquí te voy a contar cómo puedes subirte a ese bus.

La oferta está servida y solo necesitas saber mover tus fichas financieras.

Puedes leer: ¡Dinero gratis! Así puedes ganarte 20 mil pesos que Nequi está repartiendo cada semana

Para empezar, tienes que conocer Tu360Inmobiliario, la plataforma de Bancolombia donde se están moviendo estas gangas. Imagínate esto: un apartamento en el sector de Lorenzo Alcantuz I, específicamente en la agrupación residencial Cantarrana, por apenas $110 millones.

Es un espacio de 38,5 metros cuadrados, construido en 2017, que cuenta con dos habitaciones y hasta un rincón para una tercera alcoba si te hace falta. Además, tiene una vista hacia el oriente que te garantiza luz natural todas las mañanas y una administración de solo $85.000 pesos.

Si tu presupuesto es un poco más holgado, en el barrio La Belleza (San Cristóbal Sur) hay opciones de $140 millones con tres habitaciones y parqueadero comunal.

Y si buscas algo en Bonanza Sur, el Conjunto Residencial Los Robles II ofrece unidades de $160 millones con 47 metros cuadrados y seguridad permanente para que duermas tranquilo. Como ves, la oferta no es un mito, está ahí esperando a que te decidas.

¿Cómo solicitar crédito Bancolombia para vivienda?

Ahora, ¿cómo vas a pagar esto? No te compliques, que hay dos caminos claros: el crédito hipotecario y el leasing habitacional.

El primero es el clásico: el banco te presta hasta el 80% del valor si es una Vivienda de Interés Social (VIS) o Prioritario (VIP), y hasta el 70% si es de otro tipo.

Puedes leer: Crédito de vivienda Bancolombia: pasos para solicitarlo y calcular tu cuota

Lo mejor es que puedes empezar ganando desde un salario mínimo y, si no te alcanza solo, puedes sumar tus ingresos con los de tu familia para que el banco te suelte un monto mayor.

La otra joya de la corona es el leasing habitacional. Esta modalidad te permite vivir en el apartamento mientras pagas una cuota mensual que se siente como un arriendo.

La gran diferencia es que, al final del contrato, tienes la opción de comprarlo y que pase a tu nombre. En este caso, la financiación puede ser incluso más agresiva, cubriendo entre el 80% y el 90% del valor comercial del inmueble.

Si ya te antojaste, el proceso es más sencillo de lo que piensas y empieza frente a tu pantalla. Entra al simulador web de la entidad y calcula tus cuotas según lo que ganas o lo que vale la casa de tus sueños.

Una vez hagas ese ejercicio, el banco realiza un estudio gratuito de tu capacidad financiera. Si todo sale bien, te entregarán una carta de aprobación con una vigencia de hasta 18 meses.

Eso significa que tienes un año y medio para buscar con calma ese apartamento que te quitó el sueño, sabiendo que ya tienes el respaldo del dinero en el bolsillo.

El primer paso es dejar de ver el arriendo como la única opción, pues las cifras del Dane dicen que muchos siguen pagando casa ajena cuando las oportunidades de financiación están a la mano. Solo necesitas tu cédula, una certificación laboral y las ganas de estrenar.

