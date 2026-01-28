Vivienda VIS 2026: cuánto presta Bancolombia, BBVA y Banco de Bogotá

Comprar una vivienda de interés social (VIS) sigue siendo un objetivo importante para muchos hogares en Colombia. Para 2026, los principales bancos del país mantienen alternativas de crédito que permiten financiar gran parte del valor de una vivienda, tanto nueva como usada, con condiciones que se ajustan a la capacidad de pago de compradores potenciales.

Según las reglas del sector financiero, para este tipo de viviendas los bancos pueden financiar hasta el 80 % del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a aportar al menos el 20 % como cuota inicial. Estos créditos pueden complementarse con subsidios del Gobierno o de cajas de compensación, como Mi Casa Ya.

¿Qué analiza un banco antes de definir cuánto presta?

El monto final que puede prestar una entidad financiera para vivienda VIS en 2026 no solo depende del porcentaje máximo de financiación permitido por ley, sino también de:



La capacidad de pago del solicitante.

del solicitante. Los ingresos declarados y estabilidad laboral.

y estabilidad laboral. El perfil de riesgo y el historial crediticio.

y el historial crediticio. La valoración comercial del inmueble (entre avalúo y precio de compraventa).

Para muchas personas, complementar el crédito con subsidios de vivienda, ahorro propio y otros beneficios gubernamentales mejora las condiciones de acceso al préstamo.

Además de los bancos tradicionales, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece financiamiento para vivienda VIS con condiciones únicas, en algunos casos puede prestar hasta el 90 % del valor del inmueble y tasas de interés más bajas, especialmente diseñadas para trabajadores con cesantías.

Para quienes evalúan alternativas en el sector financiero, entidades como BBVA, Bancolombia y el Banco de Bogotá figuran entre las opciones más consultadas para crédito de vivienda VIS en 2026. Cada banco ofrece condiciones distintas en plazos, tasas y requisitos, por lo que comparar propuestas resulta clave antes de tomar una decisión.



¿Cuánto presta BBVA para vivienda VIS en 2026?

BBVA Colombia ofrece financiación para vivienda VIS hasta el 80 % del valor del inmueble, con una cuota inicial mínima del 20 %.

La financiación aplica tanto para vivienda nueva como usada y, en proyectos sostenibles certificados o con leasing habitacional, puede llegar a hasta el 90 % en casos especiales. Las tasas y plazos dependen del perfil del cliente y su capacidad de pago.

Los créditos pueden contemplar subsidios del Gobierno y permiten acceder a diferentes plazos de amortización y sistemas de pago, incluidos pesos o UVR (Unidad de Valor Real), en algunos casos.

¿Cuánto financia Bancolombia para vivienda VIS?

Bancolombia también ofrece créditos hipotecarios hasta del 80 % del valor comercial de una vivienda VIS, lo que obliga a una cuota inicial del 20 %. Esta entidad combina opciones tradicionales con leasing habitacional, una alternativa en la que se paga un canon mensual y se adquiere la propiedad al final del contrato.

Además, de acuerdo con la información disponible sobre sus productos de vivienda, Bancolombia ofrece tasas que pueden ser más favorables para clientes con nómina en la entidad.

Opciones de crédito del Banco de Bogotá para comprar vivienda VIS

El Banco de Bogotá financia créditos para vivienda VIS también hasta el 80 % del precio del inmueble, con montos desde valores bajos como $10 millones y plazos flexibles, por ejemplo de 5 a 30 años. El banco permite elegir entre cuotas fijas en pesos o en UVR, según el perfil del comprador.

Según las condiciones generales de los créditos hipotecarios en Colombia, este préstamo contempla seguros de vida del deudor y de protección del inmueble, como incendio y terremoto.

Además, teniendo en cuenta la información disponible en el portafolio de crédito hipotecario del Banco de Bogotá y en comparadores financieros especializados, la entidad permite realizar preaprobaciones digitales, efectuar abonos a capital sin penalización y escoger entre diferentes esquemas de pago, lo que brinda mayor flexibilidad al comprador de vivienda VIS.

Estas condiciones se enmarcan dentro de las prácticas habituales del sistema financiero colombiano para créditos de largo plazo y buscan facilitar el acceso a vivienda propia según el perfil financiero del solicitante.

