Bancolombia ofrece más de 4.000 viviendas en venta en todo el país

Bancolombia puso en venta más de 4.400 propiedades, entre casas, apartamentos y apartaestudios, que están disponibles en diferentes ciudades de Colombia. Estas viviendas se encuentran listadas en un portal digital donde los interesados pueden explorar las opciones que más se ajusten a su presupuesto y necesidades.

Esto incluye inmuebles usados que no provienen de subastas judiciales tradicionales, sino que son propiedades que la entidad ha recuperado por medio de figuras legales como la terminación de contratos de leasing habitacional o créditos hipotecarios.

Entre las viviendas que se pueden encontrar en este catálogo hay opciones con precios desde aproximadamente $103 millones de pesos, lo que para muchas personas representa una alternativa más accesible frente a comprar vivienda nueva o pagar arriendo.



¿Cómo buscar y comprar una vivienda por medio de Bancolombia?

Las personas interesadas en adquirir vivienda usada pueden consultar la oferta disponible a través del portal Tu 360 Inmobiliario, una plataforma que centraliza inmuebles en distintas ciudades del país y permite filtrar la búsqueda por ubicación, rango de precios y tipo de vivienda.

Según explica Bancolombia, el portal permite a los usuarios conocer información básica de cada propiedad, como fotografías, ubicación y valor estimado, antes de avanzar en el proceso de compra. “La plataforma busca facilitar la búsqueda de vivienda usada y brindar información clara para que los interesados evalúen distintas alternativas”, señala la entidad financiera.

Una vez identificado un inmueble de interés, los usuarios pueden solicitar asesoría para conocer los pasos a seguir. De acuerdo con el banco, posteriormente un asesor se comunica para ampliar la información y orientar a los compradores sobre el proceso, incluyendo la posibilidad de coordinar visitas al inmueble.

Bancolombia también indica que quienes no cuentan con el valor total de la vivienda pueden explorar opciones de financiamiento a través de créditos hipotecarios, lo que hace que la vivienda usada sea considerada como una alternativa frente a los precios de los proyectos nuevos en algunas ciudades del país.

Analistas del sector inmobiliario indican que este tipo de oferta puede resultar de interés para familias, inversionistas y compradores con presupuestos ajustados, en un contexto de incrementos en el valor de la vivienda nueva.

No obstante, tanto Bancolombia como expertos en compra de inmuebles recomiendan realizar una revisión detallada antes de concretar cualquier negocio.

Entre los aspectos a verificar se encuentran el estado físico de la propiedad, la situación legal, el pago de impuestos, la administración, los servicios públicos y las posibles adecuaciones necesarias, con el fin de evitar costos adicionales y tomar decisiones informadas.

