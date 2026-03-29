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La Kalle  / Sociedad  / ¿Vas a Monserrate o a procesión? Todo lo que debes saber este Domingo de Ramos en Colombia

¿Vas a Monserrate o a procesión? Todo lo que debes saber este Domingo de Ramos en Colombia

Consulta los horarios de misas y procesiones del Domingo de Ramos 2026. Conoce el estado de Monserrate, cierres viales en Bogotá, Medellín y Cali, y cómo celebrar sin usar palma de cera.

Domingo de Ramos
Domingo de Ramos
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

Hoy, 29 de marzo de 2026, Colombia se vuelca a las calles para celebrar el Domingo de Ramos. Esta festividad, que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, marca el inicio de la Semana Santa.

Si estás planeando asistir a las celebraciones litúrgicas o salir de la ciudad, esta guía de supervivencia te ayudará a sortear los cierres y las aglomeraciones en las principales capitales.

Puedes leer: No te quedes sin plata en Semana Santa ojo a horarios de Bancolombia y Banco de Bogotá

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Bogotá: El reto de Monserrate y el Centro Histórico

El punto crítico en la capital es el Cerro de Monserrate. El sendero peatonal habilitó su ascenso desde las 5:00 a.m. para recibir a miles de feligreses. Se recomienda subir antes de las 9:00 a.m. para evitar las filas que pueden superar las tres horas.

  • Cierres viales: La zona de la Candelaria y las inmediaciones de la Plaza de Bolívar tendrán restricciones vehiculares intermitentes debido a las procesiones que inician en la Catedral Primada.
  • Transporte: Transmilenio opera con horario de festivo, así que planifica tus traslados con 20 minutos adicionales de margen.
Domingo de Ramos cae el 13 de abril de 2025
Domingo de Ramos
/Foto: Getty Images

Medellín y Cali: Fe y movilidad

En Medellín, la atención se centra en la Catedral Metropolitana y las parroquias del centro. Las autoridades recomiendan el uso del Metro para evitar los cierres en la Avenida Oriental.

Por su parte, en Cali, el ascenso a las Tres Cruces es la alternativa popular, con presencia policial desde la madrugada para garantizar la seguridad de los deportistas y peregrinos.

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Puedes leer: ¿Qué iglesias visitar en Bogotá? Los 7 monumentos para recorrer en Semana Santa

El cambio histórico: Adiós a la Palma de Cera

Este 2026, la conciencia ambiental es protagonista. La Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente han intensificado los controles para evitar la comercialización de la Palma de Cera, nuestro árbol nacional y hábitat del loro orejiamarillo.

  • ¿Qué usar en su lugar? La tendencia este año es el uso de plantas vivas en macetas (que luego puedes sembrar), pañuelos blancos o ramos de cáscara de mazorca. ¡No te arriesgues a multas y protege la biodiversidad!

Recomendaciones finales para hoy

  1. Hidratación y clima: El pronóstico del IDEAM indica lluvias intermitentes en la región Andina. Lleva paraguas y bloqueador solar.
  2. Seguridad: Mantén tus pertenencias a la vista en lugares concurridos.
  3. Puntos de encuentro: Define un sitio de reunión con tus acompañantes en caso de que la señal de celular falle por la saturación de personas.
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