¿Vas a Monserrate o a procesión? Todo lo que debes saber este Domingo de Ramos en Colombia

Hoy, 29 de marzo de 2026, Colombia se vuelca a las calles para celebrar el Domingo de Ramos. Esta festividad, que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, marca el inicio de la Semana Santa.

Si estás planeando asistir a las celebraciones litúrgicas o salir de la ciudad, esta guía de supervivencia te ayudará a sortear los cierres y las aglomeraciones en las principales capitales.

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Bogotá: El reto de Monserrate y el Centro Histórico

El punto crítico en la capital es el Cerro de Monserrate. El sendero peatonal habilitó su ascenso desde las 5:00 a.m. para recibir a miles de feligreses. Se recomienda subir antes de las 9:00 a.m. para evitar las filas que pueden superar las tres horas.



Cierres viales: La zona de la Candelaria y las inmediaciones de la Plaza de Bolívar tendrán restricciones vehiculares intermitentes debido a las procesiones que inician en la Catedral Primada.

La zona de la Candelaria y las inmediaciones de la Plaza de Bolívar tendrán restricciones vehiculares intermitentes debido a las procesiones que inician en la Catedral Primada. Transporte: Transmilenio opera con horario de festivo, así que planifica tus traslados con 20 minutos adicionales de margen.

Domingo de Ramos /Foto: Getty Images

Medellín y Cali: Fe y movilidad

En Medellín, la atención se centra en la Catedral Metropolitana y las parroquias del centro. Las autoridades recomiendan el uso del Metro para evitar los cierres en la Avenida Oriental.

Por su parte, en Cali, el ascenso a las Tres Cruces es la alternativa popular, con presencia policial desde la madrugada para garantizar la seguridad de los deportistas y peregrinos.

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El cambio histórico: Adiós a la Palma de Cera

Este 2026, la conciencia ambiental es protagonista. La Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente han intensificado los controles para evitar la comercialización de la Palma de Cera, nuestro árbol nacional y hábitat del loro orejiamarillo.



¿Qué usar en su lugar? La tendencia este año es el uso de plantas vivas en macetas (que luego puedes sembrar), pañuelos blancos o ramos de cáscara de mazorca. ¡No te arriesgues a multas y protege la biodiversidad!

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