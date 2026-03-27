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La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / ¿Cansado del frío? 5 paraísos de playa para escaparte esta Semana Santa 2026

¿Cansado del frío? 5 paraísos de playa para escaparte esta Semana Santa 2026

Planea tu descanso de Semana Santa 2026. Descubre los mejores destinos de playa como Cartagena y San Andrés para huir del frío y disfrutar del sol.

Mejores destinos de playa Semana Santa 2026 Cartagena San Andrés sol
Mejores destinos de playa Semana Santa 2026 Cartagena San Andrés sol
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

Con la llegada de la Semana Santa, miles de colombianos buscan el refugio perfecto lejos de las lluvias y el frío de las ciudades del interior.

En 2026, la tendencia principal se inclina hacia destinos de sol y playa, donde la brisa marina y el descanso son los protagonistas. Ya sea que busques una opción nacional o una aventura internacional, la planificación temprana es la clave para asegurar los mejores precios.

Puedes leer: Pescado para Semana Santa: Tiendas D1 tiene salmón y tilapia desde 10 mil pesos

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El encanto del Caribe Colombiano: Cartagena y San Andrés

No es sorpresa que Cartagena de Indias lidere las búsquedas. Su combinación de historia amurallada y playas en las Islas del Rosario la convierten en la opción número uno.

Por otro lado, San Andrés Islas sigue siendo el destino favorito para quienes buscan el "mar de los siete colores". Para 2026, se recomienda verificar la disponibilidad de hoteles con meses de antelación, ya que la ocupación suele llegar al 95% durante el Jueves y Viernes Santo.

Destinos internacionales para huir del frío

Si buscas cruzar fronteras, el Caribe internacional ofrece opciones competitivas. Destinos como Punta Cana y Cancún están en el radar de los viajeros colombianos debido a la facilidad de vuelos directos desde Bogotá y Medellín.

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La tendencia de búsqueda "huir del frío" ha posicionado a estos lugares como refugios climáticos ideales para la primera semana de abril.

Puedes leer: Los tres salvavidas económicos por si te insolas en Semana Santa; fáciles y rápidos

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Vacaciones en Semana Santa
Vacaciones en Semana Santa
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Consejos para ahorrar en tu viaje de Semana Santa

Para posicionarte frente a la competencia, es vital ofrecer valor añadido a tus lectores:

  1. Monitoreo de tiquetes: Usa herramientas de alerta de precios para las rutas Bogotá-Cartagena o Cali-San Andrés.
  2. Hospedaje alternativo: Considera zonas menos saturadas como la Isla de Barú o las playas de Mayapo en La Guajira para una experiencia más tranquila.
  3. Equipaje inteligente: Al viajar a destinos de playa, prioriza ropa ligera y protector solar biodegradable para cuidar los ecosistemas marinos.

¿Cuándo viajar para evitar las multitudes?

Aunque los días festivos son el 2 y 3 de abril, muchos viajeros optan por iniciar su travesía el viernes 27 de marzo. Si tienes flexibilidad laboral, viajar de lunes a miércoles puede reducir los costos de transporte hasta en un 30%.

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