Pescado para Semana Santa: Tiendas D1 tiene salmón y tilapia desde 10 mil pesos

La temporada de los sabores de mar ya aterrizó y, con ella, la clásica carrera por encontrar los mejores productos sin que el presupuesto se evapore en el intento.

Es una realidad conocida por todos: durante la Semana Santa, el consumo de pescados y mariscos sube como la espuma debido a las tradiciones que marcan estas fechas.

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Sin embargo, ese aumento en las ganas de comer rico suele venir acompañado de un golpe seco al bolsillo debido a las alzas de precios en los mercados tradicionales.



Tiendas D1 decidió dar un golpe sobre la mesa con una promoción para cuidar el presupuesto de los hogares colombianos.

Si estás buscando cómo organizarte para no terminar comiendo lo mismo todos los días, la clave está en la planificación.

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Para empezar con los básicos que nunca fallan, tienes opciones que funcionan cualquier día de la semana. Por ejemplo, los filetes de tilapia se encuentran a solo 13,950 pesos, convirtiéndose en la alternativa perfecta para quienes buscan una cena ligera o un almuerzo rápido y nutritivo.

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Si lo que buscas es subir un poco el nivel de la experiencia culinaria y compartir un momento especial con la familia, los filetes de salmón están a un precio increíble de 21,950 pesos.

Es la oportunidad ideal para disfrutar de ese sabor premium sin las etiquetas de precio que suelen asustar en otros comercios.

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Pero lo verdaderamente interesante de esta propuesta es la agenda diaria que te permite inspirar tus comidas y mantener la emoción en la cocina.

El calendario de ahorros está distribuido de una forma muy estratégica. El miércoles, la estrella son los deditos de pescado, que puedes conseguir por tan solo 10,950 pesos.

Al llegar el jueves, el menú se pone un poco más sofisticado con la llegada del camarón precocido a 20,950 pesos.

Con este producto, las posibilidades son infinitas: desde un ceviche refrescante hasta un arroz marinero lleno de sabor, todo manteniendo el control sobre lo que gastas.

El viernes es el turno de un clásico absoluto de la gastronomía de esta época: la mojarra entera por 16,700 pesos.

Ya sea que prefieras prepararla frita para obtener esa textura crujiente o a la plancha para una versión más balanceada, esta opción es la joya de la corona para quienes buscan un plato tradicional y contundente.

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Organizar tu semana santa nunca fue tan sencillo. Con esta estructura de precios y productos, puedes armar un menú completo que recorre desde los sabores más suaves de la tilapia hasta la elegancia del salmón y la robustez de la mojarra entera.