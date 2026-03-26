Los tres salvavidas económicos por si te insolas en Semana Santa; fáciles y rápidos

Si en esta Semana Santa se te olvidó el bloqueador entre tanda y tanda de sol, y ahora pareces un camarón recién salido de la olla, no entres en pánico. Estar "insolado" es una situación común, pero cómo lo trates definirá si tu piel se recupera o si te quedan manchas para siempre.

En su reciente entrevista, la Dra. Karen Quevedo compartió tres trucos infalibles, caseros y muy económicos para rescatar tu rostro y cuerpo tras el exceso de sol.

Puedes leer: LINK para verificar si tu esmalte semipermanente tiene aval INVIMA; unos provocan cáncer



El primer truco que "va punteando" en la lista de la experta es el uso del aloe vera. Pero no de cualquier forma: "coja la sábila y póngala en la nevera y el cristal y se lo pone ahí".



El frío ayuda a desinflamar mientras que el cristal de la planta hidrata profundamente la zona afectada. Como segunda opción, si no tienes la planta a la mano, la doctora recomienda "geles con aloe vera o cremas hidratantes tipo Cetaphil que son mejores y no son tan costosas".

Finalmente, el tercer truco esencial es la hidratación interna: "Tomar abundante líquido... mientras estén expuestos al sol". Una piel deshidratada por dentro tardará mucho más en sanar por fuera.

Lo que sí debes borrar de tu lista de remedios son los experimentos peligrosos. La doctora advirtió seriamente:

"No se pongan cosas que vean en internet porque se pueden quemar su carita... por ejemplo dicen que utilizar limón y bicarbonato y eso puede ser muchísimo peor". Estos ingredientes son abrasivos y, bajo el sol, pueden causar manchas imposibles de quitar.

Publicidad

Puedes leer: INVIMA ordena sacar del mercado 136 esmaltes semipermanentes; estas son las consecuencias

Los tres hábitos económicos para que no envejezcas tu piel

No necesitas una fortuna para detener el reloj. Según la Dra. Quevedo, existen tres pilares que cualquiera puede seguir en casa para mantener una piel radiante. El primero es la alimentación inteligente.

Publicidad

No tienes que comprar suplementos caros; puedes obtener colágeno de forma natural: "hay un montón de recetas chéveres que pueden hacer con la gelatina del caldo de hueso".

El segundo hábito es la hidratación constante. "Tomar agua es el número uno... si tú no tomas agua pues las células no se hidratan". Una célula seca es una célula que se arruga más rápido.

Por último, simplifica tu rutina a tres pasos básicos que no fallan: "Un bloqueador solar, un jabón ideal para lavarte la cara y una hidratante... Punto. Ya. No inventes".

Para quienes dudan del poder de estos hábitos, la doctora recordó el famoso caso del camionero que nunca usó protección en un lado de su cara.

"Miren el lado que está expuesto al sol... está totalmente arrugado... pero el lado que está protegido pues está un poquito mejor".

Publicidad

La constancia en estos pequeños gestos económicos es lo que realmente marca la diferencia entre una piel sana y una que muestra el paso del tiempo de forma prematura.

Mira la entrevista completa: