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La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / ¿El esperma es bueno para la piel y quita las arrugas? Dermatóloga revela la verdad

¿El esperma es bueno para la piel y quita las arrugas? Dermatóloga revela la verdad

La Dra. Karen Quevedo pone fin a la duda sobre si este fluido realmente borra las arrugas o si es solo una hidratación pasajera.

¿El esperma es bueno para la piel y quita las arrugas? Dermatóloga revela la verdad
¿El esperma es bueno para la piel y quita las arrugas? Dermatóloga revela la verdad
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

En el mundo de la belleza, los mitos corren más rápido que el bloqueador en spray. Uno de los temas que más ha "estallado" las redes sociales es el supuesto poder rejuvenecedor de ciertos fluidos biológicos.

Durante su visita a "El Klub de La Kalle", la médica cirujana Karen Quevedo abordó sin rodeos una de las preguntas más picantes de la audiencia: ¿Es verdad que el semen ayuda a limpiar la grasa y a quitar las arrugas?.

Puedes leer: INVIMA ordena sacar del mercado 136 esmaltes semipermanentes; estas son las consecuencias

La respuesta de la experta le da un giro total a lo que muchos creen haber leído en foros de internet. Aunque no descartó que existan ciertos componentes interesantes, fue muy clara sobre el alcance real de este "remedio" casero.

Según la doctora, este material "podría ser hidratante... porque tiene prostaglandinas y demás entonces puede generar como una pequeña hidratación pero que eso te quite las arrugas, ¿no".

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En pocas palabras, si buscas una hidratación ligera podrías encontrar algo, pero no esperes que las líneas de expresión desaparezcan mágicamente por este método.

De hecho, más allá de la ciencia, la doctora bromeó con los locutores sobre la verdadera ventaja de este tratamiento, señalando que "más que dermatológicamente ayudas económicamente".

Puedes leer: LINK para verificar si tu esmalte semipermanente tiene aval INVIMA; unos provocan cáncer

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Sin embargo, la salud de la piel no es un juego y aplicar sustancias sin control puede ser contraproducente. La doctora Quevedo enfatizó que la piel no debe saturarse, especialmente con mezclas extrañas, pues "tu piel no puede soportar crema sobre crema... eso es químico sobre químico".

El verdadero secreto para una piel de porcelana, según la experta que ha estudiado las técnicas coreanas y chinas, no radica en soluciones extremas, sino en la simplicidad y la constancia.

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Mientras en redes se viralizan teorías sin fundamento, la doctora recuerda que lo que realmente evita el daño celular es el uso de productos certificados.

"Cuando hablamos del bloqueador solar sí está demostrado y hay estudios que evita el daño en la piel".

Así que, antes de probar cualquier tendencia extraña que veas en TikTok, recuerda que la hidratación superficial no es lo mismo que un tratamiento antiedad profesional.

Si tu objetivo es lucir como un "pollito" a los 30 o 40 años, es mejor invertir en una rutina básica de limpieza e hidratación que en mitos urbanos que no tienen respaldo científico sólido.

La doctora Quevedo es enfática: para ver cambios reales, hay que acudir al especialista y no automedicarse con lo que le funcionó a la vecina o lo que viste en un video viral.

Mira la entrevista completa:

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