Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO: JOHN LENNON
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer se tatuó con las cenizas de su padre y su piel comenzó a revelar algo inquietante

Mujer se tatuó con las cenizas de su padre y su piel comenzó a revelar algo inquietante

Una mujer británica decidió rendir homenaje a su padre fallecido tatuándose con sus cenizas, pero años después algo extraño comenzó a aparecer en su piel, despertando asombro y desconcierto en redes.