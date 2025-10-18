La creatividad no tiene límites, en China parecen haber encontrado un nuevo lienzo algo peculiar como lo son los dientes, en los últimos meses, una curiosa tendencia ha comenzado a viralizarse en redes sociales, especialmente entre jóvenes de las grandes ciudades.

Se trata de los tatuajes dentales, un fenómeno que transforma las coronas dentales en piezas de arte en miniatura, con grabados personalizados, frases motivacionales o símbolos de buena suerte.

¿Los tatuajes dentales se realizan sobre el esmalte del diente?

A diferencia de los tatuajes convencionales, estos no se realizan directamente sobre el esmalte, sino sobre coronas dentales impresas en 3D, que luego se colocan en el diente del usuario y cada uno de estos diseños pueden incluir palabras como “éxito”, “dinero” o incluso iniciales de una pareja.



Para muchos, más que un simple adorno, se trata de una forma de proyectar su identidad y atraer buena fortuna.

Esta moda ha ganado tanta popularidad que algunas clínicas odontológicas en ciudades como Guangdong y Shanghái ya ofrecen el grabado como parte de sus servicios estéticos, algunas incluso lo promocionan gratis como “bono” al instalar una corona tradicional.

Los jóvenes comparten orgullosos sus nuevas “sonrisas personalizadas” en plataformas como Xiaohongshu y Weibo, acompañadas de frases como “mi diente, mi suerte” o “una sonrisa con mensaje”. Para ellos, esta tendencia representa una forma moderna de romper con lo tradicional, especialmente en un país donde los tatuajes en la piel todavía enfrentan prejuicios sociales.



¿Qué opinan los odontólogos de los tatuajes dentales?

A pesar del entusiasmo, los expertos en salud bucal no están convencidos de esta moda, además varios odontólogos han advertido que el grabado, por mínimo que sea, podría debilitar la estructura de la corona y aumentar el riesgo de desgaste o acumulación de bacterias, asimismo, un diseño mal aplicado podría alterar la mordida o generar microfisuras que terminen en infecciones.

El dentista Li Zhen, de la Universidad de Pekín, explicó en medios locales que “aunque las coronas tatuadas son estéticamente llamativas, no deben verse como un accesorio, sino como una parte funcional del diente que requiere precisión y cuidado”.

Los especialistas recomiendan acudir solo a profesionales certificados y mantener una higiene rigurosa, ya que la moda no debería poner en riesgo la salud.

En redes sociales, la conversación está dividida, algunos usuarios aplauden la creatividad y aseguran que “los tatuajes dentales son el futuro del diseño corporal”, mientras otros los califican como una exageración que raya en lo absurdo.

Por ahora, la tendencia sigue creciendo y cruzando fronteras, y aunque para muchos una sonrisa perfecta basta, en China hay quienes creen que una sonrisa grabada con buena suerte… puede brillar mucho más.

